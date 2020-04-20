Adliye binasından ‘Evde kal’ mesajı

Çin'in Vuhan kentinden tüm dünyaya hızla yayılan ve son olarak ülkemizde de binin üzerinde insanın yaşamını elinden alan Koronavirüs salgını ardından tedbirler büyük ölçüde arttırıldı.

Gerek yargı, gerekse de diğer tüm alanlarda işler yavaşlatılarak vatandaşların sağlığı için evden çıkmamaları uyarıları yapıldı.

Türkiye'de son iki hafta sonu sokağa çıkma yasağı getirilerek virüsün bulaşma hızı düşürülmeye başlandı.

Bu kapsamda Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi güzel bir farkındalık için kolları sıvadı.





DUVARA DEV LOGO YANSITTILAR

Kayseri BAM, binasının hemen önüne prodüksiyon ile 'Evde kal Türkiyem' yazan bir yazı yansıttı. BAM'ın bu farkındalığı vatandaşlar tarafından büyük beğeni ile karşılanırken Türkiye'de ilk kez bir mahkeme binasının duvarında böyle bir logo görülmüş oldu.