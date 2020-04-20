Son dakika: Başkan Erdoğan: Ramazan Bayramına kadar normalleşme sürecine girmek istiyoruz

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Kabine toplantısına video konferansla katıldı. Erdoğan bulunduğu Huber Köşkü'nden video konferans yöntemiyle Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'ne başkanlık etti. Bakanlar Kurulunun gündeminde coronavirüs ağırlıklı başlıklar görüşüldü. Bu çerçevede sokağa çıkma yasakları, hastanelerdeki son durum ve Bilim Kurulu önerileri de konuşulan konular arasında.

Başkan Erdoğan toplantı sonrası ulusa sesleniyor

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Bir süredir olduğu gibi bu toplantımızda da ana gündem maddemiz koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında yaptığımız ve yapacağımız çalışmalardı. Suriye, Libya başta olmak üzere güvenlik konularımızla ilgili değerlendirmelerde bulunduk.

Suriye, Libya başta olmak üzere güvenlik konularımızla ilgili değerlendirmelerde bulunduk. Koronavirüs salgınını fırsata çeviren Suriye rejiminin İdlib'teki saldırganlığını görüyoruz. Türkiye rejimin saldırganlığına geçit vermeyecektir. Ateşkesi ihlal eden rejim böylle devam etmesi halinde çok ağır kayıplarla bunun bedelini ödeyecektir.

İdlib'deki ateşkes iklimini bozmak için provakatif eylemler düzenleyen karanlık odaklara müsamaha göstermeyeceğiz. Türkiye kararlı duruşuyla Akdeniz'deki tüm oyunları bozmayı kararlılıkla sürdürecektir.

Libya ile yaptığımız mutabakat rahatsızlığının hala sürdüğü anlaşılıyor. Sığınmacılara karşı insanlık dışı tavırlarını sürdüren ülkelerin bu hukuksuz ve vicdansız tavırlarından vazgeçmelerini istiyoruz.

Libya'da darbeci Hafter'in yüzünün daha iyi görülmüştür. Uluslararası camiayı üllkenin meşru yönetimine destek vermeye davet ediyoruz.

38 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Bölücü örgütün koronavirüs mücadele günlerinde eylemlerine devam etmesi gerçek yüzünü bir kez daha ortaya koymuştur. Son 2 haftada toplam 38 teröristi etkisiz hale getirdik. Türkiye'nin iç ve dış güvenliğiyle ilgili çalışmalarımızı kesintisiz sürdürüyoruz.

İnsanlarımız arasındaki fiziki mesafeyi sağlamak, okulların ve 211 bin işletmenin tatil edilmesi, şehirlerarası yolculuğun ve sokağa çıkma kısıtlanması bu amaçlara yöneliktir. Hamdolsun hasta yatağı, yoğun bakım yatağı, solunum cihazı gibi her alanda çok iyi seviyedeyiz.

Gıda ve temizlik gibi temel hizmet alanlarında üretimin aksamamasıdır. Bu konuda da sıkıntımız bulunmuyor. Ülkemizin hiçbir yerinde herhangi bir ürünün eksikliği, yokluğu sözkonusu değildir. Polisimiz, bekçimiz, jandarmamız kamu düzenin sağlanması yanında Vefa Sosyal Destek gruplarına katkı vererek fedakârca görevlerini yürütüyor.

3 MİLYON VATANDAŞIMIZA DESTEK

Bugüne kadar 3 milyonu aşkın vatandaşımıza destek verilmiştir. Kolonya ve maske dağıtımı yapılmıştır. Salgının başladığı günden beri ülkemizde kayda değer bir kamu düzeni sorunu yaşanmadı. Halen 239 mahalle, köy veya mahalle düzeyinde yerleşim yerleri karantina altında tutulmaktadır.

TEST VAKA ORANINDA İYİLEŞEN HASTA SAYIMIZ KATLANARAK ARTIYOR

Koronavirüs salgının önüne geçmek için aldığımız önlemlerin meyvelerini toplamaya başladık. Test sayımızı günde 40 bin düzeyine çıkardık. Test vaka oranı, iyileşen hasta sayımız katlanarak artıyor. Yoğun bakımda, solunum cihazına bağlı olan hastalarımız ile vefat eden hasta sayımız aynı sayıda devam ediyor.

Başkan Erdoğan: "Test-vaka oranımız azalıyor" | Video

Hastanelerimizde olağanüstü yoğunluk yaşanmıyor. Sağlık görevlilerimize şahsım, milletim adına şükranlarımı sunuyorum. Ücretsiz maske dağıtımımız PTT ve eczaneler üzerinden sürüyor. Hiçbir konuda eksiğimiz bulunmuyor. Yoğun bakım solunum cihazlarının üretimi konusundaki çalışmalarımız başarıyla neticelendi. Kolları sıvadığımız tarihten 14 gün sonra bu cihazların üretimine başladık.

Solunum cihazların teknolojik girişimini gerçekleştiren Biosis'e, Baykar Makina, ASELSAN ve seri üretimi yapan Arçelik'e şahsım ve milletim adına teşekkür ediyorum. Bu başarı milli teknoloji hamlesinin somut örneğidir. Tıbbi cihaz ve ilaç başta olmak üzere atılımımızı kritik tüm alanlarda sürdüreceğiz. MKE'nin geliştirdiği mekanik solunum cihazıyla bu yarıştaki yerini almıştır. Milli Eğitim Bakanlığımızın gayretlerini de takdirle karşılıyoruz.

Mayıs ayı sonuna kadar 5 bin yerli solunum cihazımızı üretmiş olacağız.

23 NİSAN HAFTASINDA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI

23 Nisan akşamı 00.00'dan itibaren 23 Nisan zaten tatil, 24, 25, 26 00.00'a kadar devam edecek. Pazar günü 24.00'de sona erecektir. Bununla ilgili ayrıntılar İçişleri Bakanlığımız tarafından kamuoyumuzla paylaşacaktır.

Son dakika! 31 ilde 4 gün sokağa çıkma kısıtlaması geldi! | Video

RAMAZAN BAYRAMI ÖNCESİ BAZI ADIMLAR ATABİLİRİZ

Fırıncı, sucu, gazete bayileri, medya mensubu başta olmak üzere tüm çalışanlara ve kamu görevlilerine teşekkür ediyorum. Amacımız önlemleri en titiz şeklinde uygulayarak salgının seyrini Ramazan Bayramı'na imkan verecek seviyeye indirmiş olmaktır. Bazı adımları bayram öncesinde atmaya başlayabiliriz.

Son dakika! Başkan Erdoğan "Ramazan Bayramı öncesi bazı adımlar atabiliriz" | Video

Bu salgının üstesinden ancak 83 milyon hep birlikte hareket edersek gelebiliriz. Birliğimize, beraberliğimize, kardeşliğimize sarıldığımız ölçüde geleceğimize güvenle bakabiliriz.

Bu topraklardan başka vatanımız, bu milletten başka sinesine sığınacağımız ve hizmet edeceğimiz halk yoktur. Terör örgütü saldırılarına, darbe girişimlerine, vesayetin tuzaklarına nasıl hep birlikte sarıldıysak bugün de salgın hastalığa karşı aynı azimle karşı koyacağız.

Türkiye Cumhuriyeti dünyanın neresinde olursa olsun her vatandaşın yanındadır. Salgın başladığında çeşitli yerlerde olan vatandaşlarımızı kurduğumuz hava köprüleri ile ülkemize getirdik. Hepsini sağlık taramalarından geçirdik, 14 gün sürede karantinada tuttuk. Sağlık, İçişleri, Dışişleri, Gençlik Spor Bakanlıklarımız ve THY'nin işbirliğinde 39 bin vatandaşımızı ana vatanına kavuşturduk.

Çeşitli ülkelerdeki 25 bin vatandaşımızı Türkiye'ye getiriyoruz. Amacımız Ramazan ayı girene kadar bu operasyonu tamamlamaktır. Yurtlarımızı Sağlık Bakanlığımıza tahsis ettik. Örgün ve yaygın kurumdaki eğitimlere 16 Mart'ta ara verdik. Milli Eğitim-TRT işbirliği ile 3 televizyon kanalı ile iletişime geçmiştik. Öğrencilerimizin uzaktan eğitimi benimsediklerini tespit ettik. Sınavlara hazırlanan öğrencilerimiz için canlı ders uygulaması başlattık.

Liselere ve yükseköğrenime geçiş sınavının kapsamı öğrencilerimizi mağdur etmeyecek şekilde yeniden belirlenmiştir. Bir başka önemli çalışma Meclisimiz tarafından kabul edilen ve tarafımdan onaylanarak yürürlüğe giren yeni infaz çalışmasıdır. 90 bini aşkın mahkum cezaevinden çıkmıştır veya devam eden işlem sonucunda çıkacaktır.

Böylece cezaevlerimizi kapasite açısından rahatlatmış ve salgın tehdidinin önüne geçmiş olduk. Adliyede insan yoğunluğunu yüzde 95 oranında azalttık. Evde Kal Türkiye sloganı ile gönüllü karantina uyguladığımız şu günlerde özellikle gençlerimize bir çağrıda bulunmak istiyorum. Dünyada yıldızı her geçen gün parlayan yazılım sektörü sizi bekliyor.

Hazine ve Maliye Bakanlığımızın hazırladığı proje gerçekleştirilecektir. 13 başlıkta 47 bin dakikayı bulan eğitim bu sitede hizmet veriyor. Yıl sonuna kadar eğitim sayısı 100'e çıkacaktır. Gençlerimizin tek yapması gereken sisteme girip özgeçmişini kaydettirmektir.

Programı tamamlayanlar, güvenliğinden veri analistliğine, siber güvenlikten yazılım geliştirmeye kadar 15 farklı alanda uzman olarak istihdam edilme imkanı kazanacaktır. Gençliğimiz korona günlerini geleceğine ışık tutacak fırsatına çevirebilecektir.

Tarım üretimini desteklemek amacıyla Hazine'ye ait tarım arazilerini kiraladığımız çiftçilerimizin Nisan, Mayıs, Haziran ayı kira ödemelerini 6 ay süreyle erteliyoruz. Erzincan, Erzurum, Kars, Kayseri, Sivas, Bingöl, Muş başta olmak üzere 14 milyon metrekare Hazine arazisini çiftçilerimizin kullanımına sunuyoruz.

Bünyelerinde tıp fakültesi bulunan 43 üniversite hastanelerimize çeşitli ünvanlarda 8 bin 635 sözleşmeli personel ve 5 bin 865 sürekli işçi kadrosu ihdas ediyoruz.

Özellikle isdihdamın korunması için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Sanayicimizden esnafına kadar sigorta, kredi, vergi taksidinin ertelenmesini sağladık. İşletmelerimizin ayakta kalmasını temin ediyoruz. Sosyal koruma kalkanı altında salgının vatandaşlarımızın günlük hayatında yol açtığı sıkıntıları en aza indirmeye çalışıyoruz. Kısa çalışma ödeneğinin şartlarını kolaylaştırdık ve tüm sektörleri buna dahil ettik. 3 milyonu aşkın çalışan için işletmeler kısa çalışma ödeneğine başvudu. 9 Nisan tarihi itibarıyla sosyal yardımlarda acil durum kararı alarak muhtaçlık kriterleri yanında özel ihtiyaçları da kapsama aldık.

Herhangi bir geliri olan vatandaşlarımıza, 2 milyon 100 bin haneye nakit desteği verdik. İkinci etapta 2 milyon 300 bin aileye 1000'er lira nakit desteğine başvuruyoruz.

Sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarımızda Ramazan ayında 500 milyon lirayı aşkın ilave kaynak sağladık. 81 vilayetimizde 2 milyon 234 bin öğrencimize kızlar için 75 lira, erkekler için 50 lira olmak üzere şartlı eğitim yardımı yapıyoruz. Öksüz ve yetim 41 bin öğrencimize ise aylık 150 lira olarak veriyoruz.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞININ İLERİYE DÖNÜK FORMATI

Toplantıda ilk olarak 23-24-25-26 Nisan'ı kapsayan dört günlük sokağa çıkma yasağı ilan edilmesi önerisi masaya yatırılacak. Ancak bir süre önce gündeme gelen bu formüle Ramazan ayı öncesindeki yığılmayı önleme durumu kesinleştirilirse ancak başvurulabileceği belirtiliyor.

MARKETLER AÇIK

Konuyla ilgili bir formül de 23-24 Nisan'da dışarıdaki yoğunluğun artmaması için sadece marketlerin açık kalması ve diğer işyerlerinin tamamının kapalı olmasına dönük öneri olacak. Yine bu yönteme göre, 25-26 Nisan'da 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta son iki haftadır uygulanan hafta sonu sokağa çıkma yasağının devam etmesi öngörülüyor.

23 NİSAN KONUSU

Kabinede gündeme gelecek üçüncü formül ise 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda tatil olması, 24 Nisan cuma günü işyerlerinin normal mesai yapması. Hafta sonu 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta sokağa çıkma yasağı uygulanması. Son karar Başkan Erdoğan ve Bakanlar Kurulu'nun. Tüm önerilerin artıları ve eksileri detaylarıyla ele alındıktan sonra son kararı Başkan Erdoğan verecek. Toplantıda Atatürk Havalimanı ve Sancaktepe'de inşa edilen coronavirüs hastanelerindeki son durum da ele alınacak. Erdoğan'ın helikopterle inceleme sırasında Sancaktepe'de yapılan hastanenin çevresinin süratle ağaçlandırılması için talimat verdiği de öğrenildi.



CORONAVİRÜSTE PİK SÜRECİ VE RAMAZAN AYI OPERASYONU

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun iki haftadır 31 şehirde uygulanan hafta sonu sokağa çıkma yasaklarının sonuçları hakkında bilgilendirme yapacağı toplantıda gelecek hafta pik seviyeye ulaşması beklenen coronavirüsle mücadelede alınacak yeni tedbirler de detaylarıyla konuşulacak. Toplantıda yaklaşan Ramazan ayı öncesinde koronavirüse karşı şehirlerde ve ekonomide alınacak yeni tedbirler, ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak yardımlar da görüşülecek. Bu kapsamda Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 59 ülkedeki yaklaşık 25 bin Türk'ün Ramazan ayını evlerinde geçirmesi için 27 Nisan'da tamamlanması planlanan uçaklarla Türkiye'ye taşıma operasyonu hakkında son bilgileri paylaşacak.