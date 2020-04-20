Türkiye’nin sırrı sağlık altyapısı

Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA), koronavirüsle mücadele kapsamında ulusal ve uluslararası gelişmeleri değerlendiren açık kaynaklardan yararlanılarak kamuoyunu sağlıklı bilgiye ulaştırmak için "Pandemi Değerlendirme Raporu" yayımlandı. Rapordaki çarpıcı sonuçlarda, Türkiye'yi bu mücadelede dünyadan ayıran özellikleri ortaya konuldu. Covid-19 Pandemi sürecinde ulusal ve uluslararası gelişmeleri değerlendiren rapor 5 bölümden oluşuyor. Raporda Türkiye'de salgınının durumuna ve Türkiye'nin mevcut sağlık altyapısı hakkında açıklayıcı veriler sunuluyor. TÜBA Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker şunları söyledi:Raporda Türkiye'nin yıllara göre sağlık altyapısını nasıl geliştirdiği yıl yıl verilerle ve grafiklerle yer alıyor. Buna göre 2002'de 2 bin 214 olan yoğun bakım yatağı sayısı 2018'de 38 bin 98'e yükselmiş olduğunu gördük. Ayrıca 2002'de 378 bin 558 olan sağlık personeli sayısının 2018'de 1 milyon 16 bin 401'e yükseldiği görülüyor. Türkiye'nin nitelikli yatak kapasitesi ve hastane donanımları ile sağlık çalışanlarının nitelikli dağılımı görülmekte. Pandemi süreçlerinde bu mücadelenin sağlıklı ve güven içerisinde yürütülmesi için bu veriler, sektörel bazlı dağılım ve nitelikli insan gücü açısından yeterli kapasitenin bulunduğunu göstermektedir. Ayrıca pandemi mücadelesinde 65 yaş üstü nüfusun toplam nüfus içerisindeki payının düşük olması da bir avantaj oluşturmaktadır. Salgınlarla başa çıkmada en önemli nokta, güçlü bir sağlık altyapısının bulunmasıdır.Ülkemizde dünyadaki diğer uygulamalardan farklı, ayrışık ve etkili bir tedavi protokolü şekillendirildi. Sağlık Bakanlığı'nın öncülüğünde oluşturulan Bilim Kurulu'nun bilimsel verilere dayalı objektif önerileri ışığında geliştirilen stratejiler, sağlık çalışanlarımızın deneyimleri, yaygın hastane altyapımız kaliteli donamıma sahip yoğun bakım ünitelerimiz hastalıkla mücadelede büyük bir avantaj oluşturmuştur. Bu pandemi kriz yönetiminde gelişmelere göre hızlı karar alma sürecinin de önemli avantaj sağladığını belirtebiliriz.