AK Parti grubu 7 milyon 325 bin lira para topladı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde, milli dayanışmayı hayata geçirmek için 'Biz Bize Yeteriz' kampanyası başlatıldı. Kısa sürede büyük miktarda bir kaynak toplandı. Adalet ve Kalkınma Partisi TBMM Grup Başkanlığı da yaptığı açıklamada bu kampanyaya destek olduklarını açıkladı.

Ak Parti Grup Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Genel başkanımız ve Cumhurbaşkanımız, AK Parti Grubu olarak da bu dayanışmaya katkı vermek amacıyla milletvekillerince de bir kampanya düzenlenmesi talimatı verilmiştir" denildi.

AK PARTİLİ 291 MİLLETVEKİLİ 7 MİLYON 325 BİN LİRA TOPLADI

Açıklamada 30 Mart 2020 tarihinde başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası olan Biz Bize Yeteriz kampanyasına bugüne kadar milletvekillerinin 7 milyon 325 bin lira topladığı belirtildi. Bu miktarın doğrudan doğruya ana kampanya hesabına bugün itibariyle yatırıldığı ifade edildi. AK Parti Grubu'nda 291 milletvekili bulunuyor.