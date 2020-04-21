CHP’li Başkan’dan yardım şovu

CHP Fethiye İlçe Başkanı Mehmet Demir basını davet ederek bakkaldan veresiye defterini satın aldı. Bir de yetmezmiş gibi bakkalın camına pankart asılarak iş iyice şova çevrildi. Pankartta, bakkaldaki veresiye defterinin CHP İlçe Örgütü tarafından kapatıldığı büyük puntolarla yazıldı.

CHP'li ilçe başkanı bu konuyu sosyal medyadan da duyurdu. CHP'li Demir, "Kesikkapı Mahallesi sakinlerimizin mahalle bakkalına olan borçları, yardımseverlerin destekleri ve Cumhuriyet Halk Partisi ilçe örgütünüz tarafından ödenmiştir. Paylaştıkça güzeliz" diye paylaşım yaptı.

Sosyal medya paylaşımına tepki yağdı. 200 yıllık kadim bir gelenek olan zimem geleneği ilçenin CHP'li ilçe başkanı tarafından kullanıldığı dile getirildi.

Osmanlı'da borçluyu kurtarmak için uygulanan zimem defterleri geleneğinin 200 yıllık bir geçmişi var. Osmanlı zamanında bakkal, manav, kasap gibi mahalle esnafının kullandığı veresiye defterlerine "zimem" denirdi.

BORCU SİLDİREN ÇOĞU KEZ BİLİNMEZ, HAYIR İŞİ SAKLI TUTULURDU

Zimem defterindeki kabaran ve ödenemeyen borçlar çoğu defa mahalle sakinleri ile bakkalı/esnafı sıkıntı içerisine soktuğunda, hayırsever insanlar devreye girer ve fakir fukaranın, öksüzü, dul ve yetimin imdadına yetişirlerdi. Borçluların borcunu eda ettikten sonra defterlerden de hepsini sildirirlerdi. Bu gelenekte, borcu sildiren çoğu kez bilinmez ve yapılan hayırseverlik saklı tutulurdu.