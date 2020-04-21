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'ndan 'a 'Sondaj' tepkisi

Sözcüsü Hami Aksoy, Dışişleri Bakanlığı'nın, Türkiye'nin sondaj çalışmalarını kınayan açıklamasına tepki gösterdi.

DHA Gündem
Giriş Tarihi: 21.4.2020 23:19 ABONE OL
Dışişleri Bakanlığı'ndan Yunanistan'a 'Sondaj' tepkisi

Bakanlık Sözcüsü Hami Aksoy, Yunanistan Dışişleri Bakanlığı'nın, Türkiye'nin sondaj çalışmalarına yönelik açıklamasına yazılı cevap verdi.

Yunanistan'ın, bugünkü açıklamasıyla bölgedeki sorunlara ilişkin gerçeklerden uzak bir algı ve hak tanımaz tavırlara sahip olduğunu bir kez daha gösterdiğini belirten Sözcü Aksoy, "Yunan-Rum tarafı, ülkemizin Doğu Akdeniz ve Ege Denizi'nde meşru ve egemen haklara, Kıbrıs Türklerinin de Ada'nın ortak sahibi olarak Ada'nın etrafındaki kaynaklarda eşit haklara sahip olduğu gerçeğini kasıtlı olarak görmezden gelmektedir" ifadelerini kullandı.
Aksoy, Doğu Akdeniz'deki barış ve istikrarı esas tehdit eden kesimin Yunan- Rum ikilisinin maksimalist ve uzlaşmaz tutumu olduğu ve Doğu Akdeniz'de hem Türkiye'nin hem de KKTC'nin haklarını kararlılıkla korumaya devam edeceklerini vurguladı.

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 'Yavuz' sondaj gemisinin yasa dışı sondaj faaliyetinde bulunacağı öne sürülerek, Yunan tarafının durumu kınadığı belirtilmişti.

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Dışişleri Bakanlığı'ndan Yunanistan'a 'Sondaj' tepkisi
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