Halk Ekmek büfesinde skandal görüntüler!

İstanbul Pendik İlçesi'nde CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Halk Ekmek Büfesinin arkasına ekmek dökülmüş fotoğrafı, sosyal medyada görenleri hayretler içinde bıraktı.
Pendik Plevne Caddesi'nde Halk Ekmek Büfesi'nin arkasına onlarca ekmeğin atılması tepkiye neden oldu.
ALLAH'IN NİMETİNE KIYMET YOK SÖZCÜ'YE VAR!
Halk Ekmek Büfesi'nin arkasına atılan onlarca ekmeğin fotoğrafı sosyal medyada kullanıcıları tarafından tepkiyle karşılandı. Daha öncede Sözcü Gazetesi'nin Halk Ekmek Büfesi'nden dağıtıldığı basına yansımıştı. İBB'nin Halk Ekmek Büfesi'nde Sözcü Gazetesi'ne verilen kıymetin Allah'ın nimeti ekmeğe verilmediği yönünde yorumlar yapıldı.