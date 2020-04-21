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büfesinde skandal görüntüler!

’nde CHP’li ’ne bağlı Büfesi’nin arkasına onlarca ekmek atıldı. Skandalın fotoğrafı sosyal medyaya yansıdı.

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Giriş Tarihi: 22.4.2020 00:11 Güncelleme Tarihi: 22.4.2020 00:13 ABONE OL
Halk Ekmek büfesinde skandal görüntüler!

İstanbul Pendik İlçesi'nde CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Halk Ekmek Büfesinin arkasına ekmek dökülmüş fotoğrafı, sosyal medyada görenleri hayretler içinde bıraktı.

Pendik Plevne Caddesi'nde Halk Ekmek Büfesi'nin arkasına onlarca ekmeğin atılması tepkiye neden oldu.

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Halk Ekmek Büfesi'nin arkasına atılan onlarca ekmeğin fotoğrafı sosyal medyada kullanıcıları tarafından tepkiyle karşılandı. Daha öncede Sözcü Gazetesi'nin Halk Ekmek Büfesi'nden dağıtıldığı basına yansımıştı. İBB'nin Halk Ekmek Büfesi'nde Sözcü Gazetesi'ne verilen kıymetin Allah'ın nimeti ekmeğe verilmediği yönünde yorumlar yapıldı.

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Halk Ekmek büfesinde skandal görüntüler!
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