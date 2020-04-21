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MSB'den son dakika açıklaması: 'te beşinci devriye gerçekleşti

Türk ve Rus askerlerin gerilimi azaltma bölgesinde M4 karayolu üzerinde 5. ortak devriyeyi gerçekleştirdiğini açıkladı. MSB'den yapılan son dakika açıklamasında "İdlib'deki M-4 kara yolunda, kara ve hava unsurlarının katılımıyla 5'inci Türk-Rus birleşik kara devriyesi icra edilmiştir" ifadelerine yer verildi.

Giriş Tarihi: 21.4.2020 13:38 Güncelleme Tarihi: 21.4.2020 13:41 ABONE OL
MSB'den son dakika açıklaması: İdlib'te beşinci devriye gerçekleşti

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "İdlib'deki M-4 kara yolunda, kara ve hava unsurlarının katılımıyla 5'inci Türk-Rus birleşik kara devriyesi icra edilmiştir" denildi.

Beşinci ortak devriye konvoyunda Türk ve Rus ordularına ait zırhlı araçlar yer aldı. İnsansız hava araçları da devriye konvoyuna havadan refakat etti. Ortak devriye, Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından duyurulurken kara devriyesine ait görsellere de yer verildi. Fotoğraflarda, askerlerin yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı maske ve eldiven kullandığı görüldü.

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MSB'den son dakika açıklaması: İdlib'te beşinci devriye gerçekleşti
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