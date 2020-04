Yerli ve milli solunum cihazı Türkiye’ye en büyük nefes aldıracak

Açılış töreninde Başakşehir Şehir Hastane'ne teslim edilen 100 yerli ve milli solunum cihazının önünde Türk mühendislerle biraraya gelen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Başkan Erdoğan'a brifing verdi. İşte Varank'ın konuşması;

BUGÜN PARASINI VERSEN SATIN ALAMAZSIN: Bugün hastanemizin açılışının yanında yerli ve milli yoğun bakım solunum cihazlarının ilk teslimatını da gerçekleştiriyoruz. Küresel salgın henüz ülkemiz sınırlarına girmeden çok önce tedbirlerimizi almaya başladık. Bu salgında en kritik ihtiyaçlardan birinin yoğun bakım solunum cihazları olduğunu biliyorduk. Sağlık Bakanlığımızın envanteri solunum cihazı noktasında da güçlü. Ama biz, süreç içinde bir sıkıntıyla karşılaşmamak adına, bu işin ne kadar kritik olduğunun bilinciyle hareket ettik. Malumunuz, "bugün" bu cihazları ya da parçalarını parasını verseniz dahi satın alamıyorsunuz. İşte bu yüzden kendi imkanlarımızla bu cihazları üretmek için Sağlık Bakanlığımızla eşgüdüm içerisinde sürecin daha başında harekete geçtik. Çünkü biz, araştırma geliştirme alt yapılarımıza, çalışkan ve becerikli mühendislerimize güveniyoruz. Nitekim Bakanlığımızın destekleriyle kurulan Biosys isimli bir girişim firmasının bu alanda yaptığı çalışmalar, geliştirdiği bir ürün vardı. Bu çalışmaları hızla seri üretime dönüştürmek için yerli firmalarımız bir milli seferberlik başlattı. 14 gün gibi kısa bir sürede seri üretim bandından ilk yerli ve milli yoğun bakım solunum cihazını indirdiler. Bugün testleri tamamlanmış ürünlerin bir kısmını Sağlık Bakanlığımıza teslim ediyoruz. Tüm çabamız, sağlık çalışanlarımızın insanüstü emeklerine katkı sağlamak. Biz bu cihazları sadece ülkemiz için değil bu salgınla boğuşan tüm insanlık için ürettik. Ülkemizin ihtiyacının olmadığı durumlarda diğer ülkelere de gönderebilir. Bu Türkiye'nin ve mühendislerinin gücüdür.







'BİZİ ODAYA KAPATIN BAŞARANA KADAR DA ÇIKARMAYIN' DEDİLER

Baykar Genel Müdürü ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, "Türkiye dünyanın parmakla gösterdiği bir ülke haline geldi. Salgınla solunum cihazları özellikle yoğun bakımdakiler bu hastalığın önemli tedavi protokollerinden biri oldu. Bütün dünya bu cihazların peşine düştü. Ülkemizde neler yapabiliriz diye araştırırken, Biosis firması Sanayi Teknoloji Bakanlığı'nın destekleriyle bu cihazı geliştiriyordu. 12'ye yakın cihazı üretip pilot üretimi gerçekleştirip belgelerini almışlardı. Nasıl bunu hızlandırabiliriz diyerek ASELSAN, Arçelik ve Biosys'le bir araya geldik. Bunu Sayın Cumhurbaşkanımıza söylediğimizde 'Ben inanıyorum Türk mühendisi dünyanın en iyisini en hızlı şekilde yapar" diye moral verdi ve projeyi sonuna kadar destekleyip gün gün takip etti. Mühendislerimiz "Bizi bir odaya kapatın başarana kadar da çıkarmayın" dediler ve bunu başardılar. 15 günde cihazı ürettik ve seri üretim aşamasına gelldik. İnşallah mayıs sonuna kadar 5 bin tane üretmiş olacağız. 120'den fazla mühendisin çalışmalarıyla ortaya çıkan cihazlar milli seferberlik ruhuyla yapıldı. Yoğun mühendislik süreci oldu. Hızlı bir aksiyon filmi gibi bugünlere geldik. Buna rağmen dünyadaki muadillerine göre hem çok gelişmiş hem de maliyet olarak çok daha ucuza mal oldu" dedi.

BAYKAR Genel Müdürü Selçuk Bayraktar'dan canlı yayında yerli solunum cihazı hakkında açıklama | Video

DÜNYANIN PEŞİNDE KOŞTUĞU SOLUNUM CİHAZI

Biosys Biyomedikal Kurucusu ve Genel Müdürü Cemal Erdoğan: Sanayi Bakanlığı'mızın yoğun bir koordinasyonuyla, kendi alanında dev 3 firma bir araya gelip dünyanın peşinde olduğu bu solunum cihazlarının seri üretimini başarıyla tamamladık. Ülkemize ve tüm insanlığa rahat bir nefes aldırmak için varız.



HAYATIMIN EN GURURLU ANI

Arçelik Üretim ve Teknolojiden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Oğuzhan Öztürk: Hayatımızdaki en gururlu an. İki haftada üretilebilir ve çok güvenli bir prototipi yaptık. Bunu 4 haftada seri üretilebilir hale getirdik. Şu anda ayda 5 bin adet üretilebilir kapasiteye ulaşmış durumdayız. Arçelik'te her süreçten sadece araştırma-geliştirmeden değil, üretimden, üretim teknolojilerinden, kalıphaneden, satın almadan 100 tane mühendis, hayatlarının en keyifli uykusuz gecelerini yaşadılar. 7 gün 24 saat çalıştılar.



BAŞKAN BİZE GÜVEN VERDİ

ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Görgün: Başkan Erdoğan Türk gençliğine, Türk mühendislerine ve Türk sanayicilerine her zaman güvendi. Bu güveni çok anlamlı bir ürünü hep birlikte ortaya çıkmış oldu. Bizlere verdiğiniz bu fırsat için saygı ve hürmetlerimi ve tüm çalışanlarımız adına teşekkürlerimizi sunuyorum.

Türkiye'de ölüm oranı neden düşük? İşte gururlandıran cevap...

Millli Savunma Bakanlığı'ndan son dakika haberi! Yerli mekanik solunum cihazı üretildi

Son dakika! Bilim insanları net bir şekilde uyardı! Bu maskeden uzak durun