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’da 270 polisle uygulaması

'da 270 polisle helikopter destekli büyük uygulaması yapıldı. Denetim sonucu 2 araç trafikten men edildi, 2 sürücüye 8 bin 848 TL idari para cezası verildi. Ayrıca 5 kişiye toplam 3 bin 151 TL idari para cezası uygulandı.

AA Gündem
Giriş Tarihi: 22.4.2020 08:21 Güncelleme Tarihi: 22.4.2020 08:23 ABONE OL
Adana’da 270 polisle narkotik uygulaması

Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde merkez Seyhan ilçesi Dağlıoğlu, Gülbahçesi, Hürriyet, Dumlupınar, Gülpınar, Havuzlubahçe ve Mirzaçelebi mahallelerinde narkotik suçlara yönelik 270 polisle hava destekli uygulama gerçekleştirildi.

700 KİŞİ VE 290 ARAÇ SORGULANDI

Polis ekipleri uygulamada, şüphe üzerine durdurdukları araçlarda dedektör köpeklerle arama yaparken, 700 kişi ve 290 aracı sorguladı.

Denetim sonucu 2 araç trafikten men edildi, 2 sürücüye 8 bin 848 TL idari para cezası verildi. Ayrıca Umumi Hıfsızsıhha Kanunu kapsamında 5 kişiye toplam 3 bin 151 TL idari para cezası uygulandı.

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Adana’da 270 polisle narkotik uygulaması
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