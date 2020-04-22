Başakşehir Şehir Hastanesi’nde pandemiyle mücadele başladı

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüsle mücadele için pandemi hastanesi olarak kullanılacak İstanbul Başakşehir Şehir Hastanesi'ne hasta kabulu dün başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın video konferansla katılımıyla önceki gün hizmete giren hastaneye dün koronavirüs teşhisi konulan 50 yaşında bir hasta yatırıldı. Hasta yatış kararı verilmiş ve başka bir hastanede tedavi görürken 112 aracılığıyla Başakşehir Şehir Hastanesi'ne getirilerek, tedavisine burada devam edilmeye başlandı. 150 personelle 7/24 hizmet vermeye başlayan hastanenin Başhekimi Doç. Dr. Mehmet Emin Kalkan ve İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu'nun ziyaret ettiği hastanın tedavi süreciyle ilgili doktorlardan bilgi alıp, hastaya moral verdi. Koronavirüsle mücadelede ihtiyaç halinde tüm teknik altyapıyla hazır olan hastanede bir taraftan hasta kabulu yapılırken, diğer bloklarun da hizmete açılması için çalışmalar hızla sürdürülüyor. Toplamda 725 muayene odası ve 2 bin 682 hasta yatağı bulunan hastanede tüm yataklar, istenildiğinde yoğun bakım standartlarına dönüştürülebiliyor. Hastanedeki mevcut 456 yoğun bakım yatağının 155'i dün resmen hizmete sunuldu. Her bir yoğun bakım odasında 155 ventilatör var.