Büyük tahliye operasyonunda Muğla da ev sahipliği yapıyor

Türkiye 73 ülkeden 15 bin Türk vatandaşının koronavirüs salgını nedeniyle ülkeye uçaklarla getirme operasyonu bugün tamamlanıyor. Hollanda ve Almanya'dan kalkan ve 350 Türk vatandaşını taşıyan uçak Muğla Dalaman Havalimanı'na iniş yaptı. Türk vatandaşları, koronavirüs tedbirleri kapsamında Muğla şehrindeki iki ayrı yurda yerleştirilmek üzere AFAD'ın koordinasyonundaki otobüslere bindirildi. Yurt dışından gelen ve Muğla merkeze getirilen kafilenin bir kısmı Muğla Üniversitesi Yerleşkesi'nde yer alan Kredi ve Yurtlar Öğrenci Yurdu'na (KYK) yerleştirildi.

14 GÜN KARANTİNADA KALACAKLAR

Kredi Yurtları Kurumu Genel Müdürlüğü'ne ait olan Milli Piyango Öğrenci Yurdu'nda iki kız, iki erkek bloğu olmak üzere toplam dört blokta her türlü virüs önlemleri ve sağlık ekipmanları hazırlandı. Dört blok da yurt dışından gelenler için ayrıldı. 14 gün karantinada kalacak olan vatandaşların ihtiyaçları ise Muğla Valiliği koordinasyonunda, İl Sağlık Müdürlüğü, Emniyet, AFAD, Kızılay ve Gençlik Merkezi tarafından karşılanacak.

MUĞLA'DA İKİNCİ KEZ EV SAHİPLİĞİ YAPIYOR

Muğla'daki yetkililer, ikinci kez yurt dışından gelen Türk vatandaşlarını Kovit-19 kapsamında karşıladıklarını ve tüm önlemlerin alındığını belirtti. Yetkililer, 350 vatandaşın 14 gün karantinada kalarak 14. gün sonunda kendi ikamet ettikleri şehirlerine gönderileceklerini ifade etti.