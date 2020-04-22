Fahrettin Altun'un evini fotoğraflamaya çalışan CHP'li Suat Özçağdaş itiraf etti: Yeniden gideceğim...

CHP Üsküdar İlçe Başkanı Suat Özçağdaş'ın iki partili ile Cumhurbaşkanı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un Kuzguncuk'taki evine gidip tacizde bulunduğunu itiraf etti. Özçağdaş, sokağa gittiğini sosyal medya hesabından doğruladı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un Kuzguncuk'taki eviyle ilgili Cumhuriyet Gazetesi tarafından ortaya atılan asılsız iddiaların ardından CHP Üsküdar İlçe Başkanı Suat Özçağdaş, Altun'un evinin önünde kaçak fotoğraf çekerken yakalandı.

CHP Üsküdar İlçe Başkanı'nın skandal fotoğraflama olayı dün saat 12.50 sıralarında meydana geldi. İletişim Başkanı Altun'un Üsküdar'daki 'daimi koruma' altındaki konutunun önüne Ford Kuga marka bir araçla giden Suat Özçağdaş, cep telefonunu çıkarıp evin fotoğraflarını çekmeye başladı.

3 kişinin Fahrettin Altun'un evinin önünde araçtan inip fotoğraf çektiklerini gören koruma polisleri duruma müdahale etti. Polisler, şahısların yanına giderek 'Bu ikamet ve konut sahibi kişi daimi korunma altında, fotoğraflama yapmak yasak ve izne bağlı' uyarısı yaptı.

Polislerin uyarısı üzerine cep telefonu ile fotoğraf çekmeye çalışan CHP İlçe Başkanı Suat Özçağdaş, "CHP Üsküdar İlçe Başkanı olduğunu, daha sonraki günlerde tekrar gelerek fotoğraflama yapacaklarını" söyleyerek evin önünden uzaklaşmak istedi. Koruma polislerinin 'bekle' uyarısını dinlemeden de olay yerinden kaçtı. CHP'li Özçağdaş'ın fotoğrafları kime servis edeceği merak konusu oldu.

FATMANUR ALTUN İSYAN ETTİ: 'BEN BİR ANNEYİM'

CHP Üsküdar İlçe Başkanı Suat Özçağdaş'ın iki partili ile Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un Kuzguncuk'taki evini yasadışı şekilde fotoğraflamasına Altun'un eşi Fatmanur Altun'dan sert tepki geldi. Altun, CHP ye adeta isyan etti.

Fatmanur Altun sosyal medya hesabından şunları kaleme aldı: "Ben bir anneyim. Her anne gibi çocuklarımın ve ailemin güvende olduğunu hissederek yaşamak istiyorum. Evimin ve ailemin mahremine girerek, çocuklarımın en temel güven duygusunu paramparça ederek ne elde edeceksiniz?! Elde ettiklerinizin hayrını görecek misiniz?! Tarifsiz üzgünüm."

"YİNE GİDECEKTİR"

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ise olayla ilgili ilişkin açıklamalarda bulundu. Talimatı kendilerinin verdiğini ima eden Canan Kaftancıoğlu, CHP ilçe başkanının görevini yaparak ve partisinin talimatıyla inşaatın olduğu arsayı kontrol etmek için gittiğini belirterek 'Suat Özçağdaş yine gidecektir' ifadelerini kullandı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Özçağdaş'ın iki partili ile Altun'un Kuzguncuk'taki evini fotoğrafladığının ortaya çıkması üzerine savcılık harekete geçti. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili soruşturma başlattı. Özçağdaş ilerleyen günlerde soruşturma kapsamında ifade verecek. Canan Kaftancıoğlu ise CHP ilçe başkanının görevini yaparak ve partisinin talimatıyla inşaatın olduğu arsayı kontrol etmek için gittiğini belirterek, "Suat Özçağdaş yine gidecektir" ifadelerini kullandı. Soruşturma kapsamına Kaftancıoğlu'nun da dahil edilip edilmeyeceği merak konusu oldu.

Suat Özçağdaş Fahrettin Altun'un evinin olduğu bölgeye gittiğini doğruladı. Tepkiler üzerine sosyal medya hesabından açıklama yapmak zorunda kalan CHP'li, "Evin fotoğrafını çektiğim, uyarıldığım, kaçtığım, yakalandığım YALAN. O sokaktan geçen herkesin gördüğü yere baktığım DOĞRU. Kaçak inşaat yapılıp yapılmadığını kontrol ettiğim ve yeniden gidip bakacağım DOĞRU. Üsküdar'ın hiçbir noktasında kent suçlarına izin vermeyeceğim DOĞRU"dedi.

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