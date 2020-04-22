Koronavirüs’ün kitabı yazıldı!

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Araştırma Laboratuarları Merkezi Müdürü Prof. Dr. Nazan Demir, uzun yıllar klinik biyokimya ve bakteri çalışan, mutasyon analizleri yapan ve Muğla Üniversitesinde Moleküler Biyoloji Genetik Bölümün ilk bölüm başkanı olan bir üniversite hocası olarak "Tarih ezeli bir tekerrürden ibarettir ve bize 'pandemilerin şakası yok' dediği rakamlarla belgelidir" diyerek salgınlarının üstesinden gelmek için "bütüncül toplum" yaklaşımına ihtiyaç olduğunu vurguladı.

Böyle bir durumda tıbbi, genetik, mikrobiyolojik ve biyokimyasal faktörlerin yanı sıra, ekoloji, insan davranışları, demografi; sosyal, politik ve ekonomik faktörlerde dikkate alınmalıdır. Pandemiyi yönetebilmek, çok disiplinli ve çok yönlü yaklaşımlar gerektirdiğini belirtti.





DOĞA HİÇBİR ZAMAN GERİ ÇEKİLMEZ

Prof.Dr.Nazan Demir kitabınıda söyle tanıttı:

"Kasım 2019'da Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve Dünya Sağlık Örgütü'nün pandemi (tüm dünyayı etkileyen salgın) ilan ettiği Corona virüs (Covid-19) şimdiye kadar dünyada 100 000'den fazla insanın ölümüne neden olmuştur. 21. yüzyılda salgın hastalıklar çok hızlı yayılmaktadır. Bu hız tam olarak kıtalararası bir uçağın uçabileceği kadardır. Dünyanın bir tarafından uçan bir birey saatler içinde ve hatta belirtiler göstermeden önce, başka bir kıtadaki birine hastalık bulaştırabilir.

Salgınlarının üstesinden gelmek için "bütüncül toplum" yaklaşımına ihtiyaç vardır. Böyle bir durumda tıbbi, genetik, mikrobiyolojik ve biyokimyasal faktörlerin yanı sıra, ekoloji, insan davranışları, demografi; sosyal, politik ve ekonomik faktörlerde dikkate alınmalıdır. Pandemiyi yönetebilmek, çok disiplinli ve çok yönlü yaklaşımlar gerektirir. Salgın hastalıklar tıbbi sorunlar olduğu kadar, sosyal ve psikolojik problemler de olduğundan onları çözerken geleneksel biyomedikal yaklaşımların ötesine geçmek gerekir. Covid-19 küresel farkındalık bakımından bir milattır. Çünkü hiçbir pandemi bu kadar hızla yayılmamış ve dünya hastalıkların yıkıcı etkileri ile bu denli sert yüzleşmemiştir. Unutmamak gerekir ki doğa hiçbir şekilde geri çekilmez. Hastalıklar nadiren sonsuza dek kaybolur. Çoğunlukla istediği yer ve zamanda oyuna yeniden dâhil olur. Bunun yerini ve zamanını ise daima kendi belirler. Bu nedenle soğukkanlı bir yaklaşıma ihtiyaç vardır. Bu salgın da atlatılacaktır ama bunun en az kayıpla olması için mutlaka kurallara uymak ve dayanışma şarttır."

Tarih ezeli bir tekerrürden ibarettir ve bize "pandemilerin şakası yok" dediği rakamlarla belgelidir.

Vakit daha sağlıklı ve güzel bir dünya için el ele tutuşmak vaktidir.

PROF. DR. NAZAN DEMİR KİMDİR?

Tarsus doğumlu olan Nazan Demir, ilk ve orta eğitimini Tarsus'ta tamamladı. Atatürk Üniversitesi Fen Fakültesinden Kimyager olarak mezun olmasının ardından aynı fakültede Biyokimya Anabilim dalında Araştırma Görevlisi olarak çalışmaya başladı.

Yüksek lisans, doktora tezlerini Biyokimya alanında yapan Nazan Demir, aynı alanda 1998 yılında doçent, 2004 yılında profesör oldu. Klinik Biyokimya, mutasyon analizleri, kanser gibi alanlarda çalışmalar yapan Nazan Demir çok sayıda bilimsel makale, proje, patent, tez danışmanlığı yapmanın yanı sıra Kızılay Kadın kollarında başkan yardımcılığı gibi sivil toplum örgütlerinde de gönüllü olarak çalıştı. 2011 de Muğla Üniversitesine gelen Nazan Demir, burada da Fen Fakültesi Moleküler Biyoloji Bölüm Başkanlığı, Araştırma Merkez Laboratuvarları Müdürlüğü ve Merkez Laboratuvarları Koordinatörlüğü görevlerini yürüttü. Muğla'da kozmetik ve ilaç alanına yoğunlaşan Nazan Demir Meslek Yüksek Okulunda Kozmetik Teknolojisi bölümünü ve ülkemizin ilk Kozmetik Ürünler Uygulama ve Araştırma merkezini kurdu. Bu merkez bünyesinde bir AR-GE laboratuvarı ve modelleme biriminin yanı sıra ülkemizin üniversite bünyesindeki ilk Kozmetik/Parfüm işletmesini Yerkesik'te GEKA projesi ile hayata geçirdi. Fark yaratan kadınlar, üreten kadınlar, kadın girişimcilik, AR- GE proje pazarı, başarı hikâyesi ve yayın ödülleri aldı. Çeşitli ders notalarının yanı sıra, PARFÜM(Laboratuvarda Yapılan Sanat), Ülkemizin Bitkisel Hammadde Kaynakları kitaplarını yazdı. Kozmetik Ürün Analizi kitabının çeviri editörlüğü ve birçok ders kitabında bölüm çevirileri yaptı.