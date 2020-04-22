Nefes veren operasyon

Başakşehir Şehir Hastanesi'nin açılışında teslim edilen, Türkiye'ye nefes veren, yerli ve millî solunum cihazının 15 günde üretilmesinin perde arkasından Türk firmalarının büyük fedakarlıkları ortaya çıktı. Yerli solunum cihazının üretiminde görev alan Baykar, Aselsan ve Arçelik'in yanında 9 KOBİ yapılmaz denileni başardı ve cihazlar kısa süre içinde seri üretim aşamasına geldi. Cihazın hastaya oksijen veren kanallarının hava ayarını yapan parçadan, hasta oksijen alırken sızıntıları önleyen aksama kadar yerli olarak üretim gerçekleştirildi. Baykar Teknik Müdürü ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar'ın cihazı tanıtırken "Düşünün ki içindeki valfin kauçuğunu yapacak firmayı aradığımızda, 'Bir saniye kaybetmeye gerek yok. Ne gerekiyorsa yapmaya hazırız' deyip, hafta sonu fabrikayı açtılar" diye anlattığı Tekno Kauçuk CEO'su Albert Saydam'ın hikayesi 'helal olsun' dedirtecek cinsten.
Türk mühendislerince 15 günde üretilen cihazın en önemli parçalarından biri de 5 milimetre çapında bir contaydı. Selçuk Bayraktar, Tekno Kauçuk CEO'su Albert Saydam ile irtibata geçti. Saydam'ın koronavirüs testi pozitif çıkmış, 15 gündür hastanede yatıyordu. Sinsi virüse karşı savaşırken solunum cihazı üretecek ekibin parçası olacakları için büyük heyecan yaşayan Saydam, elini taşın altına koydu. Hafta sonu olması nedeniyle kargo firmalarını beklemeden Beylikdüzü'nden önce Kadıköy'e getirilen numune, oradan Gebze'deki fabrikaya ulaştırıldı. Mühendis, kalıpçı ve malzemecilerden oluşan 29 kişilik bir ekip fabrika kapalı olmasına rağmen, hiç düşünmeden pazar günü işyerine gelerek çalışmalara başladı.
SORUMLULUK HISSETTIK
"Deneme yanılma yapma şansımız yoktu" diyen Saydam, uzaya giden araçlarda kullanılan hammaddeyle contayı imal ederek üç günde teslim ettik" dedi. Saydam, "6 metrekarelik hastane odasında yatarken ne yapabilirim diye düşünüyordum. Böyle bir talep gelince, ülkemizin çıkarı için hemen kolları sıvadık. Cihazın önemini ve aciliyetini düşünerek büyük bir sorumluluk hissettik. O conta başarısız olsa hayal kırıklığını düşünebiliyor musunuz? En nitelikli hammaddeyi seçelim, güvenceli tarafta olalım dedik ve becerdik. Fabrikamız şu an tedbir amaçlı kapalı. Selçuk Bey'in açılışta bizden bahsetmesi arkadaşlarımı çok sevindirdi. Bize moral oldu" dedi.
YURTDIŞINDAN 2 YILDA GELECEK PARÇAYI 3 SAATTE TASARLADILAR
Emge Elektromekanik- Mithat Ertuğ:
Aselsan'ın stratejik ortağıyız. Sürece katkı
için hiç düşünmeden destek verdik. İlk yerli
diyaliz cihazını yapan firmalardan biriyiz.
Ventül yapımındaki bobin aksamını ürettik,
havanın açılıp kapanmasını sağlıyor. Çalışanlarımız,
gece gündüz demeden neşeyle çalıştı.
Günde 700 adet parça üretiyoruz.
Dora Makine- Bekir Sağlamyürek:
Cihazın içindeki mekanik ekipmanın yerlileştirilmesi
konusunda katkı verdik. 3 hafta
önce bilgi verildi, yarım saat sonra ASELSAN
tesislerindeydik. Bize çizimi verdiler, 2-3 saat
içinde tasarladık. Binlerce adet cihaz üretilecek,
bunu yurtdışından almak istesek belki
2 yılda ancak elimize geçebilirdi. Yerli üretimle
dışarıdan almaktan daha ucuza mal
oldu. Gece 3'lere kadar çalıştık, sabah 7'de
gene işimizin başındaydık. Günlük 650 set
yapıyoruz. Bu projede olmak bize büyük
gurur verdi, tüm ekip motive şekilde
çalıştı. Şükürler olsun ki ürün ortaya
çıktı.
Tombak Kauçuk- Yaşar Tombak:
Hepimiz bu memleketin insanıyız.
Bizden bu konuda destek istendiğinde
hiç tereddüt etmedik. Yerli
solunum cihazında solunumda
sızdırmazlığı sağlayan kauçuk
parçaların üretimini yaptık.
Çalışanlarımız sokağa çıkma
yasağı olsa bile özel izinle
çalıştı. Türkiye her şeyi
yapacak güçtedir.