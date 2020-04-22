SON DAKİKA: Bakan Koca 22 Nisan corona virüs verilerini açıkladı! İşte 22 Nisan koronavirüs vakaları

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 22 Nisan corona virüs verilerini açıkladı.

Sözlerine Türkiye'nin corona virüsle mücadelede dünyadan daha ileri bir seviyede olduğunu belirten Koca şunları söyledi:

Koronavirüsle mücadelede her gün daha iyiyiz daha ilerideyiz. Elimizdeki veriler salgının kontrolümüz altında olduğunu gösteriyor. Ancak bu tedbirleri esnetirseniz bu çabamız boşa dönebilir.

22 NİSAN CORONA VİRÜS VERİLERİ

Bugün toplam 37.535 test yapıldı 3.083 vaka tespit edildi, 117 hasta hayatını kaybetti. Bugün 1559 hasta iyileşti ve toplam iyileşen sayısı 16.447'ye ulaştı.

Avrupa ülkelerinin, ABD'nin yaşadığını trajediyi yaşamamış, durum ortadadır. Dünyada Oisti ortalaması Türkiye'deki yatak sayısının iki katına yakın. Bu dönemde yarı yatak sayısına rağmen yatak doluluk oranımızın ne kadar düşük olduğunu görüyoruz.

ÜRKİYE'DE HER 3 YATAKTAN 2 TANESİ BOŞTUR

Avrupa ile Türkiye'deki yatak doluluk oranını karşılaştırınca ilginç bir tablo çıkmaktadır. Türkiye'de her 3 yataktan 2 tanesi boştur. Avrupa'da tüm yatakların dolu olduğu ortamda aradaki fark görünmektedir.

YANİ VAKALARIN ZATÜREYE DÖNME ORANI HER GEÇEN GÜN AZALMAKTADIR

Türkiye'de vakaların pnömoniye dönüşme oranı düştü. Yani vakaların zatüreye dönme oranı her geçen gün azalmaktadır.

Vakaların zatürre olma oranı her geçen gün azaldı. Yüzde 60'dan yüzde 12'ye dönüştü. Zatürre oranı ne kadar düşerse ölüm oranı o kadar azalır, entübe sayısı o oranda azalır.

ABD'de ölüm oranı yüzde 5, İtalya'da ölüm 13, Fransa 17, Türkiye yüzde 2,3. Türkiye'de ölüm oranı düşük seyrediyor bu etkili bir tedavi uyguladığımızın kanıtıdır.

Bu salgında kimse bana bir şey olma deme lüksüne sahip değiliz. Hayatını kaybedelerin yüzde 8'si 60 yaşın altındadır ve herhangi bir rahatsızlıkları yoktur. Herkes çok tedbirli olmalı.