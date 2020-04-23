Başkan Erdoğan çocuklarla poz verdi

Türkiye'de coronavirüs salgını nedeniyle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları bu sene yapılamayacak. Ancak çocuklarının evdeki mutlulukları sosyal medya aracılığıyla paylaşılıyor. Binlerce çocuk ellerinde bayraklarla şiirler, şarkılar okuyarak 23 Nisan coşkusunu yaşamaya devam ediyor.

ERDOĞAN'DAN ÇOCUKLARLA 23 NİSAN POZU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da 23 Nisan vesilesiyle, yanına aldığı çocuklarla poz verdi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraf, büyük beğeni topladı.









Bağımsızlığın sesi bir asır önce Meclis’ten yükseldi

Evde 23 Nisan coşkusu