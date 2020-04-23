MİT koordinasyonu ile İsveç’te yakalandı

Terör örgütü PKK/KCK'nın gençlik yapılanması Yurtsever Devrimci Gençlik Hareketi'nin (YDG-H ) sözde Cizre Sorumlusu 'Zibo' kod adlı Resul Özdemir, MİT'in İsveç makamlarıyla sürdürdüğü koordineli çalışmalar kapsamında Türkiye'ye getirildi. Terör örgütü PKK/ KCK ve uzantısı PYD/ YPG'nin kırsal kadrolarına eleman kazandırma faaliyetleri yürüten terörist Özdemir, Şırnak'ın Cizre ilçesinde 2015-2016 yıllarında yürütülen "Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Burak Demirci" operasyonunda, örgüt safında güvenlik güçlerine karşı silahlı çatışmalarda yer almıştı. Güvenlik güçleri tarafından yürütülen operasyon sırasında ayağından ve kolundan yaralanması sonrasında tedavi için yasa dışı yollardan ülke dışına kaçan Özdemir hakkında, 'terör örgütü üyeliğinden' 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunuyor. ANKARA