TBMM 100 yaşında! İlk tören Anıtkabir'de

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Ankara'da Atatürk'ün huzurunda başladı. Anıtkabir'deki törene katılan Selçuk, Aslanlı Yol'dan geçerek Atatürk'ün mozolesine geldi, çelenk bıraktı. Ardından İstiklal Marşı okundu.
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Ankara'da Atatürk'ün huzurunda başladı.
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İSTİKLAL MARŞI OKUNDU
Anıtkabir'deki törene katılan Selçuk, Aslanlı Yol'dan geçerek Atatürk'ün mozolesine geldi, çelenk bıraktı. Ardından İstiklal Marşı okundu.
Selçuk ardından Anıtkabir Özel Defteri'ne yazdı.