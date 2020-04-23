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100 yaşında! İlk tören Anıtkabir'de

ve ve 'nin kuruluşunun 100. yılı için Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk Anıtkabir'deki törene katıldı.

Giriş Tarihi: 23.4.2020 08:42 Güncelleme Tarihi: 23.4.2020 09:06 ABONE OL
TBMM 100 yaşında! İlk tören Anıtkabir'de

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Ankara'da Atatürk'ün huzurunda başladı. Anıtkabir'deki törene katılan Selçuk, Aslanlı Yol'dan geçerek Atatürk'ün mozolesine geldi, çelenk bıraktı. Ardından İstiklal Marşı okundu.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Ankara'da Atatürk'ün huzurunda başladı.

Son dakika: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı | Video


İSTİKLAL MARŞI OKUNDU

Anıtkabir'deki törene katılan Selçuk, Aslanlı Yol'dan geçerek Atatürk'ün mozolesine geldi, çelenk bıraktı. Ardından İstiklal Marşı okundu.

Selçuk ardından Anıtkabir Özel Defteri'ne yazdı.

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TBMM 100 yaşında! İlk tören Anıtkabir'de
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