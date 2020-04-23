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Ünlü Korona doktorunun sevinç mesajı

’de Kovid-19 hastalığından kurtulanların sayısında artış yaşanıyor. . Dr. da Kovid-19 hastalığına yakalanan ve durumu kritik olan bir hastasının bugün iyileşerek taburcu olduğunun müjdesini sosyal medyadan verdi. Altundağ, “Bugün benim için çifte bayram oldu. Kovid-19’lu olan hastamızı daha taburcu ettim. Hastanemizde tüm meslektaşlarımla birlikte bu sevinci yaşadık” dedi

DAMLA KAYA Gündem
Giriş Tarihi: 23.4.2020 19:13 Güncelleme Tarihi: 23.4.2020 19:20 ABONE OL

Türkiye koronavirüsten kaynaklı Kovid-19 hastalığından iyileşenlerin sayısı bugüne kadar 16 bin 477 kişiye ulaştı.

Birçok Korona vakası ile ilgilenen Kulak, Burun, Boğaz ve Baş-Boyun Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Aytuğ Altundağ da koronavirüsünden kaynaklı Kovid-19 hastalığına yakalanan bir hastasının bugün iyileşerek taburcu olduğunun müjdesini sosyal medyadan verdi.

BUGÜN BENİM İÇİN ÇİFTE BAYRAM OLDU

Doç Dr. Altundağ, sosyal medya hasebından şöyle dedi: "Bugün benim için çifte bayram oldu. İlk geldiğinde çok kötü durumda olan, oksijen satürasyonu çok düşük ve akciğer filminde ileri derecede sorunları tespit ettiğimiz bir #covid19'lu hastamızı daha taburcu ettim. Hastanemizde tüm meslektaşlarımla birlikte bu sevinci yaşadık."

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Ünlü Korona doktorunun sevinç mesajı
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