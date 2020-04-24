Farklılıklar bu çatı altında zenginliğimizdir

TBMMGenel Kurulu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramında özel gündemle toplandı. Milletvekilleri, gazeteciler ve Meclis çalışanları sosyal mesafe kuralına uygun birer koltuk ara ve maske takarak katıldı. Genel Kurul salonunun girişlerine eldiven, maske ve dezenfektan konuldu. TBMM Başkanı Şentop yaptığı açılış konuşmasında Milli Mücadele'nin merkezi ve karargahı 1. Meclis'in farklılıkları muhafaza ederek ortak bir milli hedefe yönelme kabiliyetine dikkat çekerek şunları söyledi:Şüphe yoktur ki siyasetin ve demokrasinin bir yanı çatışma, diğer yanı uzlaşmadır. Fakat bu farklılıkları iflah olmaz bir kindarlığa, görüş farklılıklarını kan davasına dönüştürmek neticesiz kalmaya mahkum olduğu gibi, milleti nifak tuzağına itmek anlamı taşıyacaktı. Türkiye'nin varlığına, bütünlüğüne, birliğine ve dirliğine kastetmedikçe, şiddeti bir yöntem olarak teşvik edip desteklemedikçe, milli gayelerimize ket vurmadıkça bütün farklılıkların bu çatı altında yer bulması devlet ve millet olarak zenginliğimizdir. 1. Meclisi var eden, milli mücadeleyi başarıya ulaştıran ve gücümüzün mayası işte bu ruhtur.Yüzyıl önce cephedeki askerinin yarasına tentürdiyot bulamadığı için naftalin basan Türkiye, bugün küresel salgın karşısında çaresiz kalan devletlere tıbbî yardımda bulunmaktadır. Dünyanın ne yöne evrileceği hususu uzun uzun tartışılacaktır. Fakat Türkiye, yeni dünya düzeninde söz ve iddia sahibi olacaktır.Türkiye'nin büyük bir iddia olarak öne çıkmasına öncülük yapan, 15 Temmuz hain darbe girişimi başta olmak üzere bir çok krizde, liderliğiyle milletimizin önünü açan sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ten başlamak üzere selefi vatanperver devlet adamlarımız gibi vatanı ve milleti her şeyin üstünde tutma basiretini gösterdiği için şükranlarımızı arz ediyorum. AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı "Siyasetin rekabet kadar uzlaşma karakteri de demokrasiler için önemlidir. Özgürlüğün yanında olanların mutlaka en baş görevlerinden birisi demokrasinin üzerindeki terör ve şiddete açıkça tavır almaktır" dedi. MHP Genel Başkan Yardımcısı Edip Semih Yalçın "Her ne kadar Meclis'te birinci ve ikinci gruplar arasında şiddetli tartışmalar yaşansa da hiçbirinin vatan sevgilerinden ve samimiyetlerinden taviz vermedi" diye konuştu. CHP lideri Kılıçdaroğlu ise yaptığı konuşmada 24 Haziran 2018'deki genel seçimle birlikte de resmen uygulanmaya başlanan Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine rağmen 'parlamenter sistem' sevdasından vazgeçmedi.