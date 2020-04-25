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Bakan Koca bu karelerle paylaştı! Ülkemle gurur duyuyorum

hesabından bir paylaşımda bulundu. Koca paylaşımında: Yakın yıllarda hiçbir ülke sağlığa bu kadar dikkat etmedi. Ülkemle gurur duyuyorum. #ÜlkemleGururDuyuyorum

Giriş Tarihi: 25.4.2020 23:00 Güncelleme Tarihi: 25.4.2020 23:00 ABONE OL
Bakan Koca bu karelerle paylaştı! Ülkemle gurur duyuyorum

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Koca paylaşımında: Yakın yıllarda hiçbir ülke sağlığa bu kadar dikkat etmedi. Ülkemle gurur duyuyorum. #ÜlkemleGururDuyuyorum







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Bakan Koca bu karelerle paylaştı! Ülkemle gurur duyuyorum
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