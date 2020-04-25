Bakan Koca bu karelerle paylaştı! Ülkemle gurur duyuyorum
Sağlık Bakanı Fahrettin Kocasosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Koca paylaşımında: Yakın yıllarda hiçbir ülke sağlığa bu kadar dikkat etmedi. Ülkemle gurur duyuyorum. #ÜlkemleGururDuyuyorum
Giriş Tarihi: 25.4.2020 23:00Güncelleme Tarihi: 25.4.2020 23:00ABONE OL
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Koca paylaşımında: Yakın yıllarda hiçbir ülke sağlığa bu kadar dikkat etmedi. Ülkemle gurur duyuyorum. #ÜlkemleGururDuyuyorum