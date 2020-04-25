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Başkan Ramazan’ı tebrik etti

Giriş Tarihi: 25.4.2020 ABONE OL
Başkan Ramazan’ı tebrik etti
Ramazan ayının başlamasıyla dolayısıyla Twitter hesabından "Hoş geldin ya Şehr-i Ramazan" ifadesinin yer aldığı bir paylaşım yaptı. Erdoğan, Kabe görselinin yer aldığı iletisinde "Ey iman edenler, Allah'a karşı gelmekten sakınmanız için oruç sizden öncekilere farz kılındığı gibi size de farz kılındı" ifadesinin yer aldığı Bakara Suresi'nin 183. ayetini de paylaştı.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ramazan'ın milleti, İslam alemi ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını diledi. Oktay mesajında "Rabbim, aynı sofrada buluşacağımız, aynı safta namaz kılacağımız bayramlara eriştirsin, ülkemize sağlık ve inşirah nasip etsin" ifadelerine yer verdi.

ŞİFA OLMASINI DİLİYORUM
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan da, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu mübarek ayda yeryüzünü şereflendiren Kur'an nurunun insanlık ailesini kuşatmasını, bedenlere ve kalplere şifa olmasını diliyorum. Sabır, ibadet ve dualarla neşeli bayram günlerine ulaşmayı Allah'tan niyaz ediyorum" dedi.
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Başkan Ramazan’ı tebrik etti
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