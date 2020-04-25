CHP’nin gençlik kolları da DHKP-C’ye sahip çıktı, Örgüt için klip bile hazırladılar

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) terör örgütü DHKP-C savunuculuğu CHP gençlik kollarına da sıçradı. CHP Buca Gençlik Kolları'nın sosyal medya hesaplarından DHKP-C'nin müzik grubu olan Grup Yorum'un üyelerinden İbrahim Gökçek için bir klip hazırladı. Hazırlanan klipte, DHKP-C'li terör örgütünün talimatıyla ölüm orucuna başlayan İbrahim Gökçek'e CHP'li gençlerin destek mesajları yer aldı.

ŞETİH SAVCI KİRAZ'IN KATİLLERİNDEN MUSTAFA KOÇAK'A "IŞIKLAR İÇİNDE UYU" DENDİ

Savcı Mehmet Selim Kiraz'ın şehit edilmesinde DHKP-C'li teröristlere silah temin eden ve ölüm orucunda ölen Mustafa Koçak için de bir başsağlığı mesajı paylaşıldı. CHP Buca Gençlik Kolları'nın resmi sosyal medya hesabından paylaşılan taziye mesajında Mustafa Koçak ömrünü adalet için verdi. 297 günde 29 yaşında 28 kilo ile dört duvar arasında bu adaletsiz dünyada aramızdan ayrıldı.

Direnişin direnişimizdir Mustafa. Katillerini tanıyoruz! Işıklar içinde uyu!" dendi. CHP Buca Gençlik Kolları'nın terör örtüğünün talimatıyla ölüm orucuna başlayanlara karşı ölümü kutsaması sosyal medyada devam etti. CHP'li gençler ölen DHKP-C'liler için ışıklar içinde uyuması temennisi taziye mesajında sunulurken, savcıyı şehit edenlerden olan Koçak'a emri DHKP-C verdiği halde katillerin aramız da dendi.





DHKP-C'NİN TALEPLERİ KARŞILANMASI İSTENDİ, GRUP YORUM İÇİN KONSER VERİLDİ

CHP Buca Gençlik Kolları'nın 21 Nisan gününde paylaştığı mesajında yine terör örgütü DHKP-C'nin İdil Kültür Merkezi'nde yetiştirdiği Grup Yorum'dan ölüm orucuna başlayan İbrahim Gökçek'in talepleri acilen kabul edilsin denilerek destekte bulunuldu. Ayrıca Grup yorum için Karşıyaka Gençlik Kolları'nın konser duyurusu da CHP gençlik kollarından duyurularak Grup Yorum'a destek verildi.

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