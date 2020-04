Cüneyt Özdemir’den Kaftancıoğlu’na cevap

CHP yandaşı TELE 1 televizyon kanalında Zeynel Lüle'nin konuğu olan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Cumhurbaşkanı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un evinin CHP'lilerce taciz edilmesi ile ilgili konuşurken kendisi hakkında haber yapan gazetecilerin trol olduğunu iddia etti ve basına büyük saygısızlık yaptı.

Cüneyt Özdemir'den Canan Kaftancıoğlu'na cevap | Video

Kaftancıoğlu program boyunca sık sık troll lifadesimi kullandı. Ayrıca yurt dışında bulunan Cüneyt Özdemir'in de trol olduğu imasını yaptı. Kaftancıoğlu programda, "Burada bir suçlu var. Suçunun ne olduğuna hukuk karar verir. Suçunu bastırmak için paralı askerleri gibi trolleriyle su üstüne çıkmak isteyen yani ev sahibi bastırmak isteyen yavuz hırsız var. Burada trol demişken izninizle bir şeye dikkat çekmek istiyorum. Bir iktidarın gördüğüm kadarıyla paralı trolleri var. Bir de kendisine gazeteci diyen yüksek ücretli trolleri var, bu süreçte en çok da onlar çalıştı. Bir de paralı trolü olmayan ama yurt dışına kaçmak zorunda kaldığı için şimdilik bedava trolluk yapıp gelip paralı trolluk yapmaya meraklı insanlar var" dedi.



KAFTANCIOĞLU CÜNEYT ÖZDEMİR'E DE TROL DEDİ, CEVAP GECİKMEDİ



TELE 1 televizyona kanalındaki cümleleri üzerine Cüneyt Özdemir de Kaftancıoğlu'na cevap verdi. ABD'de yaptığı yayını paylaşan Cüneyt Özdemir şunları söyledi: "İstanbul İl Başkanı bütün korono moronayı bir kenara bırakmış, şimdi de derdi benim abi. Çıkmış bir o kanala gidip diyor ki, "O zaten trol. Trollumuşum ben. O zaten trol, o zaten Türkiye'den kaçtı' diyor. Yav şuna bak ya, koca CHP il Başkanı dünya korona ile uğraşıyor, hanım efendinin derdi ben. Bence bu AK Partililer çok hata yapıyorlar neden? Gidiyorlar sürekli Canan Kaftancıoğlu ile uğraşıyorlar. Kardeşim deli misiniz ya? Yani ayarlasanız deseniz ki şu CHP'ye öyle birisini koyalım ki, gazetecilerle dalaşsın, korona günlerinde gitsin toplantı yapsın, bütün CHP'lileri bir araya getirsin, cenazeye gitsin, orada herkese bir sarılsın! Şu an CHP'yi savunan kim var? Çok fazla gazeteci yok. Diyor ki, 'Cüneyt Kaçak!' Kaçak değilim mağdurum, dönemiyorum yani. Bugün de troller saldırıyorlar, trend topic olmuş. Buyurun Canan Hanım, bütün il örgütüyle üzerimize, benim üzerime gelin, Nedim Şener'in üzerine gidin, onu dava edin. Kim kaldı başka abi! Bana sallayabilirsiniz sosyal medyadan, trend topic yapın, her türlü yalanı iftirayı da atabilirsiniz. Ben tek kişiyim. İster sağ ister sol olsun ya. 'Siz eleştiriyorsunuz bu AK Partililer çok kibirliler, çok şey yapıyorlar' deyip eleştirmiyorsunuz diyorsunuz. Yav iyi ki Canan Hanım İçişleri Bakanı değil, şu an da ben Silivri'deydim, muhtemelen yani. Niye eleştirdin yürü bakalım!"



Canan Kaftancıoğlu'na bir soruşturma daha!

CHP il Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkında "suçluyu övme ve suça azmettirme" soruşturması