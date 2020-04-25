Kantinciler Odası başkanından şoke eden oyun!

İstanbul Kantinciler Esnaf Odası'nda 16 Ocak 2010 günü Vahap Osmanoğlu, Yönetim Kurulu başkanı seçildi. Yönetim Kurulu üyeleri Nihat Yüceur, Abdulkadir Sandıkçı ve Sezgin Deliktaş oldu. Başkan Osmanoğlu, bir gün yönetim kurulu üyelerini odasına çağırarak esnaf odasının herhangi bir kurum ile yapması icap eden acil yazışmalarda kullanılmak üzere vakit kaybetmemek, süreli ve ivedi işleri zamanında yapabilmek için müştekilerin her birinden ayrı ayrı başlığında "İstanbul Kantinciler Esnaf Odası Başkanlığına" yazan ve boş bir A4 kağıda imza atıp kendisine bırakmalarını istedi. Başkanın talebi sonrası üyeler, Osmanoğlu'nun belirttiği gibi esnaf odasının süreli işlerinde kullanılmak üzere kağıttaki açığa imza atarak, boş A4 kağıdını teslim etti.

KARŞI ADAYA AKIL ALMAZ OYUN

2018 yılı Ocak ayında, İstanbul Kantinciler Esnaf Odası'nda yeniden başkan seçimi olacaktı. Üyelerden Nihat Yüceur da başkanlık adayı olacağını açıkladı. Yönetim kurulu üyeleri, Vahap Osmanoğlu başkanlığında yapılan genel kurul toplantısında Nihat Yüceur'u destekleyeceklerini ifade etti. Vahapoğlu iddiaya göre, rakibi Nihat Yüceur'un adaylığını engellemek maksadıyla üyeler tarafından esnaf odasının işlerinde kullanılmak üzere verilen, imzalı boş belgeyi sanki İstanbul Kantinciler Esnaf Odasından istifa ediyormuş gibi doldurarak, işleme koydu.

OYUN ORTAYA ÇIKTI

Seçimler yaklaştığında oy kullanamayan üyeler, Esnaf Odası'ndan istifa etmiş gibi göründüler. Bunun üzerine savcılığa başvurarak Osmanoğlu'ndan şikayetçi oldular. Yürütülen soruşturmada üyelerin istifa dilekçeleri incelemeye alındı. Mağdur üyelerin, kendileri tarafından boş verilip Vahap Osmanoğlu tarafından istifa dilekçesi şeklinde değiştirildiği belirlendi. Vahap Osmanoğlu hakkında, resmi niteliği bulunan belgelerdeki imzayı kötüye kullanarak, kendisine veriliş amacı dışında kullanıp, 'Açığa İmzanın Kötüye Kullanılması' suçunu işlediği gerekçesiyle dava açıldı. 3 aydan 1 yıla kadar hapsi istenen Osmanoğlu, ilerleyen günlerde Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.