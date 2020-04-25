Kirli senaryo çöktü! Canan Kaftancıoğu'nun kurgucusu bakın kim çıktı?

Mersin Erdemli ilçesinde çekilen ve CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu tarafından sosyal medyada yayınlanan kurgu görüntülerin çekimini yapan Mahmut Dölek'in, 31 Mart yerel seçimlerinde Demokrat Parti'yle (DP) çalıştığı öğrenildi.

AK Parti Mersin İl Başkanlığı; Mersin Erdemli ilçesinde çekilen bu kurgu görüntüler hakkında harekete geçti…

CHP'Lİ MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI VAHAP SEÇER'LE BİRLİKTE

Mahmut Dölek'in; 31 Mart yerel seçimlerinde Demokrat Parti Erdemli Belediye Başkan Adayı Alparslan Gürgenç'le birlikte çalıştığı bildirildi. Mahmut Dölek'in, CHP'li Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ve CHP Mersin Milletvekili Cengiz Gökçel'le birçok fotoğrafı bulunuyor.

31 MART YEREL SEÇİMLERİNDE DEMOKRAT PARTİ İÇİN ÇALIŞMIŞ

Mahmut Dölek'in, sosyal paylaşım sitesi Facebook'taki şahsi hesabında, Demokrat Parti'nin seçim çalışmalarına ve mitinglerine katıldığı açıkça görülüyor.

Mahmut Dölek'in, 5 Nisan 2019 tarihinde yaptığı paylaşımda, "Her zaman kendisiyle çalışmaktan onur duyduğum ahlaklı başkan Alparslan Gürgenç ile Demokrat Parti ilçe başkanı, meclis üyesi ve çalışma arkadaşlarıyla Erdemli Adliyesi personellerini ziyaret ettik" ifadeleri yer alıyor.

Demokrat Parti; 31 Mart yerel seçimlerinde CHP, İYİ Parti, HDP ve Saadet Partisi'nin yer aldığı Millet İttifakı'nı desteklemişti.

ERCİK: "DÜNYADA BELKİ DE İLK KEZ BİR FİLMİN KAMERA ARKASI FİLMİN KENDİNDEN ÖNCE YAYIMLANDI"

AK Parti Mersin İl Başkanı avukat Cesim Ercik, Mersin Erdemli ilçesinde çekilen kurgu görüntüler hakkında açıklamada bulundu.

Cesim Ercik, dünyada belki de ilk kez bir filmin kamera arkası filmin kendinden önce yayımlandığını belirterek, "Söz konusu röportajdan önce röportajın kamera arkası CHP'nin İstanbul İl Başkanı tarafından dolaşıma sokulmuştur. Ve CHP'nin İstanbul İl Başkanı hemen partimizi suçlayan bir pozisyon almıştır. Haliyle akıllara gelen ilk soru şudur:

CHP'nin İstanbul İl Başkanı acaba bu filmin yapımcısı mıdır?" diye sordu.

Cesim Ercik, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu tarafından yayınlanan videoyla ilgili suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı ve "Söz konusu video ve bu videodaki şahıslar ile ilgili olarak AK Parti Mersin İl Başkanlığı olarak bu videonun kim ya da kimlerin yönlendirmesi ile yapıldığının araştırılması için suç duyurusunda bulunulmuştur" ifadelerini kullandı.

CANAN KAFTANCIOĞLU, KURGU GÖRÜNTÜLERİ PAYLAŞTI!

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki şahsi hesabından açıklamada bulundu ve "Şovu da rolü de kim yapıyor daha iyi anlayabilmek için buyrun öyleyse.. Ne yaparsanız yapın #HalkınBelediyeleri vatandaşa hizmet etmeye devam edecek" iddiasında bulundu. Kaftancıoğlu, söz konusu paylaşımına görüntü de eklendi.

Söz konusu kurgu görüntülerde; bir kameramanın bir kişiye İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yapılan limon alımıyla ilgili konuşma yaptıkları görülüyor.

“CHP'nin İstanbul İl Başkanı acaba bu filmin yapımcısı mıdır?”

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