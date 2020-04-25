Yargıtay üyesinden FETÖ  elebaşına sert sözler! “Hainlikleri çok eski”

FETÖ elebaşı terörist Fettullah Gülen'in 1965 yılında Kırklareli vaizi iken Ermeni Patriğine mektup yazarak 1915 Techir Olayına yer vererek bunun soykırım olarak niteleyip lanetle yad ettigi bu olayın müslüman olarak geçinen cahil insanlar tarafından yapıldığını belirterek mektup yazdığı orta çıkmıştı.





HSYK eski üyesi İsa Çelik



Bu mektubu twetter adresinden paylaşarak sert tepki gösteren Yargıtay Üyesi İsa Çelik FETÖ'cülerin hainliklerinin eski olduğunun altını çizerek genlerinde bir sorun olabileceğine işaret etti. Çelik,:"Bunların hainliği bilindiğinden de eski veya kesin genlerinde bir sorun var; Yıl 1965...Kırklareli vaizi hangi yetki ile veya nereden icap etmişse Ermeni Patriğine mektup yazma ve sözde ermeni soykırımını kabul etme ihtiyacı hissetmiş..."dedi.



İşte o mektup

IDDIANAMEYE GİRMİŞTİ

Bu mektup İzmir'de hazırlanan FETÖ iddianamesine de girmişti.

O iddianamede Papa'nın 100 yıldır kullanmadığı "in pecture" uygulamasıyla Gülen'i "Kilisenin bağrına bastığı gizli evladı" olarak atadığı bilgisine yer verilmişti.