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Bakan Koca paylaştı: 'den sabah 04’te haberdar oldu! Öğlen saatlerinde ’da tedavi altına alındı

Sağlık Bakanı Fahretin koca hesabından bir paylaşımda bulundu. Koca paylaşımında: "COVID-19 hastası vatandaşımız ’in durumundan sabah 04’te haberdar oldu. Ambulans uçağımız, Cumhurbaşkanımızın talimatıyla 09.10’da ’in Malmö kentindeydi. Hastamız, iki çocuğuyla, öğlen saatlerinde ’da tedavi altına alındı. Gücünü bil ülkem!" ifadelerini kullandı

Giriş Tarihi: 27.4.2020 00:15 Güncelleme Tarihi: 27.4.2020 00:25 ABONE OL
Bakan Koca paylaştı: Emrullah Bey'den Türkiye sabah 04’te haberdar oldu! Öğlen saatlerinde Ankara’da tedavi altına alındı

Türkiye'nin corona virüs ile olan mücadelesi tüm dünya tarafından takdir edilirken, İsveç'in Malmö kentinden Türkiye'ye Covid-19 hastası babası için seslenen Leyla Gülüşken'in yardım çağrısını Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yanıtsız bırakmamıştı. Türkiye'den havalanan ambulans uçak İsveç'te yaşayan Emrullah Gülüşken ve ailesini Türkiye'ye getirmişti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabı Twitter üzerinden süreci anlatan duygulandıran bir video yayınladı. Bakan Koca videonun altına "COVID-19 hastası vatandaşımız Emrullah Bey'in durumundan Türkiye sabah 04'te haberdar oldu. Ambulans uçağımız, Cumhurbaşkanımızın talimatıyla 09.10'da İsveç'in Malmö kentindeydi. Hastamız, iki çocuğuyla, öğlen saatlerinde Ankara'da tedavi altına alındı. Gücünü bil ülkem!" notunu düştü.

İşte Koca'nın o paylaşımı:

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca İsveç'ten getirilen Türk vatandaşı Emrullah Gülüşken ile ilgili duygulandıran paylaşım | Video

Ambulans uçak ile Türkiye'ye getirilmişti! Başkan Erdoğan Emrullah Gülüşken'in kızı Leyla ile telefonda görüştü

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Bakan Koca paylaştı: Emrullah Bey'den Türkiye sabah 04’te haberdar oldu! Öğlen saatlerinde Ankara’da tedavi altına alındı
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