Beden ve ruh sağlığı için yaşlılarda egzersiz şart

Koronavirüs önlemleri kapsamında 21 Mart'tan bu yana sokağa çıkması yasaklanan 65 yaş üstü vatandaşlarla ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Sürekli evde kalmanın yarattığı psikolojik sıkıntıları azaltmak amacıyla alınacak karar kapsamında; 65 yaş üstüne, sokağa çıkma yasağı uygulanan haftasonları 3 saat sınırıyla, maske takılması ve sosyal mesafaye uyulması koşuluyla sokağa çıkma izni gelecek. Hükümetin, 7.5 milyon kişiyi ilgilendiren bu kararı önümüzdeki günlerde açıklaması bekleniyor.

Öte yandan uzmanlar, sürecin yaşlılar üzerinde psikilojik ve fiziki anlamda olumsuz etkilerinin azalması için evde çeşitli fiziksel hareketler yapmaları gerektiğinin altını çiziyor. Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon ABD Öğretim Üyesi Prof. Dr. Belgin Erhan hayati önerilerde bulundu. 40 gündür evde yanlız kalan diyabet ve KOAH hastası babası Cahit Erhan ile tansiyonun yanı sıra diz ve bel kireçlenmesi bulunan annesi Sabriye Erhan'a düzenli egzersizler yaptıran Prof. Dr. Erhan, hükümetin, maske ve mesafe kuralına uyup, yürüyüş yapabilmesi için hafta sonları 3 saatliğine sokağa çıkmasının önemli bir adım olacağını belirtti.







Prof. Dr. Erhan, 65 yaş üstü kişilerin evde yapacağı egzersizlerle ilgili sorduğumuz 12 soruya verdiği cevaplar şöyle:

*Egzersiz neden önemlidir?

* Bedensel, zihinsel ve ruhsal iyilik halimizi korumamız için egzersiz yapmamız önemli.

* Herkes egzersiz yapmalı mı? Yaşa cinse göre farklılıkları nelerdir?

* Sağlıklı bireylerde her yaşa, cinsiyete ve duruma gore uygun egzersiz reçetelenebilir. 65 yaş ve üzerinde ise yürüme, denge koordinasyon egzersizleri, osteoporoz egzersizleri daha önem kazanır.

* Egzersiz pahalı mı? Özel aletlere veya giysilere ihtiyaç var mı?

* Hiçbir ek masraf yapmadan ev ortamında rahat bir giysiyle birçok egzersizi yapabilirsiniz. Egzersiz düzenli yapılırsa özellikle 65 yaş üzeri kişilerin birçok sağlık masrafı azalacağından bütçemize katkıda da bulunmuş oluruz.





* Egzersiz reçete ederken ya da önerirken nelere dikkat ediyorsunuz?

* Egzersiz sonrası beynimizden endorfinler ve dopamin dediğimiz tüm sistemlerimiz üzerinde olumlu etkileri olan, bize mutluluk veren ve iyilik halimizle motivasyonumuzu arttıran maddeler salınır.Vücudumuzun oksijeni kullanma potansiyeli artar. Uyku düzenine çok olumlu etkileri var.

* Fiziksel aktivitenin azalmasıyla ileri yaştaki insanları bekleyen riskler neler?

* Kilo artışı görülebilir. Kas ve kemiklerde zayıflıklar sonucu fonksiyon ve denge bozuklukları ve buna bağlı düşme riskleri artar. Depresyon, endişe ve konsantrasyon bozuklukları gibi zihinsel ve ruhsal sorunlar olabilir. Kabızlık, eklemlerde tutukluk, kas iskelet sistem ağrıları görülebilir.

* Osteoporozdan ve düşmelerden korunmak için hangi egzersizler önemli?

* Denge koordinasyon egzersizleri, germe egzersizleri, kuvvetlendirme ve aerobik egzersizler başlıca önereceğimiz egzersizlerdir.

* Ne tür egzersizleri ev ortamında önerirsiniz?

* Solunum egzersizleri, yürüme, postür, denge koordinasyon (tek ayak üstünde durma) egzersizleri, germeler, eklem hareket açıklığı ve kuvvetlendirme egzersizleri ve dans etme evde kolaylıkla yapabileceğimiz egzersiz türleridir.





* Egzersizler ne sürede ve hangi sıklıkta yapılmalı?

* 65 yaşına kadar günde 30 dakika hafif egzersiz/haftada 5 gün ya da haftada toplam 150 dk orta yoğunlukta egzersiz. 65 yaş günde 10 dakika/2 tekrar ile başlanıp bu süre ve/veya sıklık giderek arttırılır.

* Kimler egzersiz yapmamalı?

* Son 1 ayda kalp krizi geçirmiş olanlar, akut kalp ameliyatı geçirmiş olanlar, akut dönem pulmoner emboli ya da damar hastalığı geçirmişler, akut ateşli enfeksiyon geçirirken, metabolik veya dolaşımsal olarak stabil olmayanlar, kemik ve yumuşak dokuların akut travmalarından hemen sonra egzersiz yapılmamalı.

* Egzersizin yanı sıra önereceğiniz yaşam tarzı modifikasyonları nelerdir?

* Kalsiyumdan ve proteinden zengin beslenme, en az 6-8 bardak su/gün , günde en az 20 dk güneş ışığı almaları önerilir.

* Egzersiz günlüğü nedir?

* Kişiye gün içinde yaptığı faaliyetleri bir hafta boyunca her gün not etmesi istenir.

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