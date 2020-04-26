Linç kampanyasına maruz kalmıştı Diyanet İşleri Başkanı  Ali Erbaş’a destek geldi

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın Ramazan ayının ilk cuma hutbesinde İslam inancında olmayan eşcinsellik ve eşcinsellere yönelik sözleri hakkında linç kampanyası başlatıldı. İnsan Hakları Derneği'nin (İHD) Ankara Şubesi ise bu hutbeyle ilgili bir suç duyurusunda bulundu. Türkiye Düşünce Platformu da bu konuyla alakalı bir açıklama yaptı. İşte Türkiye Düşünce Platformu Yüksek İstişare Kurulu'nun o açıklaması:

Türkiye Düşünce Platformu olarak; Diyanet İşleri Başkanımız Prof. Dr. Ali Erbaş'ın Ramazan ayının ilk Cuma hutbesinde eşcinselliğe yönelik sözleri sebebiyle İHD Ankara şubesinin suç duyurusunda bulunması üzerine aşağıdaki açıklamayı yapıyoruz:

Diyanet İşleri Başkanımız muhterem Prof. Dr. Ali Erbaş Cuma hutbesinde, Kur'an-ı Kerim'in Lut kavmi ile ilgili ayetine atıf yaparak, "bütün kötülüklerin ve salgın hastalıkların eşcinsellikten kaynaklandığı"nı söylemesi üzerine İHD Ankara şubesi "Lut kavminin" avukatlığını üstlenerek savcılığa başkan hakkında suç duyurusunda bulunmuştur.

ŞEYTANİ BİR MEYDAN OKUMA

Biz elhamdülillah Müslümanlardanız. Kur'an-ı Kerim'de Lut Kavmi ile ilgili 12 surede 75 ayet bulunmaktadır. Bu suç duyurusunu İslam'a ve Müslümanlara karşı bir meydan okuma, kutsal'a karşı aşağılama olarak görüyoruz. Hz. Lut'un kavmi ile ilgili olay, diğer dinlerin kutsal metinlerine de konu olmuştur. Dolayısı ile bu hakaret, sadece İslam'a ve Müslümanlara karşı değil, dine, kutsala karşı Şeytani bir meydan okumadır.

BU 'SOLCULUK', 'SOSYALİSTLİK'TEN ÖTE BİR DÜN DÜŞMANLIĞI

Biz Allah'a, Resulü'ne, Kitab'a ve Ahiret gününe iman ettik. Birileri istemiyor diye dinimizi değiştirecek de değiliz. Kınayanların kınamalarına aldırmayacağız. Fuhşiyat'ın her türlüsünü reddediyoruz. Bu tür, toplumu infiale sevk eden, fitne içerikli, hukuku istismar etmeye yönelik girişimler, aynı zamanda devletin anayasa ve yasaların varlık ve meşruiyetini tehdit eden girişimler olarak ayrıca suç oluşturur. Anayasa, ailenin ve gençliğin fuhşiyattan korunmasına amirdir. Bu suç duyurusu bir anlamda bir "cürm-ü meşhud" belgesidir. Bu girişim İslam'ın yasaklanması ve Kur'an-ı Kerim'in sansürlenmesi girişimidir. Bu "solculuk", "sosyalistlik"ten öte bir din düşmanlığıdır.

İNSAN HAKLARI MASKESİ KULLANILARAK FİTNE GİRİŞİMİ

Biz Diyanet İşleri Başkanımızın yanındayız. Birilerini uyarıyoruz, Dinden, aileden elinizi çekin. Din olmayan şeyleri dine sokma gayretinden vazgeçin. Allah CEDAW fitnesinden, aileye karşı komplolardan ve Fuhşiyattan insanlığı muhafaza etsin. Covid19'un bedenimizi hedef alması gibi, İnsan Hakları maskeli bu fitne girişimini ahlakımızı, bizi biz yapan, alamet-i farikamız olan değerleri hedef alan bir mikrop olarak görüyor ve herkesi bu konuda, bu gayret sahibi Şeytan tüyü taşıyan kişi ve çevrelerle sosyal mesafelerini korumaya çağırıyoruz.