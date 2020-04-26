Pandemi hastanelerine baklava ve güllaç ikramı

Ramazan ayında da fedakarca çalışan sağlık çalışanlarının ağızları baklava ve güllaçla tatlandı. Karaköy Güllüoğlu Baklavaları, Türkiye genelindeki karantina hastanelerindeki çalışanlara baklava ve güllaç gönderdi. Nadir Güllü "Ülkemizin içinde bulunduğu zor günlerde halkımızın sağlığı için değerli sağlık görevlilerimizin enerjilerinin hiç bitmemesi için Karaköy Güllüoğlu olarak baklavalarımızı Türkiye genelinde bulunan karantina hastanelerine ücretsiz gönderilmektedir. Kalbimiz sizinle başarılar diliyoruz" diye konuştu.