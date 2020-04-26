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Pandemi hastanelerine baklava ve güllaç ikramı

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA Gündem
Giriş Tarihi: 26.4.2020 ABONE OL
Pandemi hastanelerine baklava ve güllaç ikramı
Ramazan ayında da fedakarca çalışan sağlık çalışanlarının ağızları baklava ve güllaçla tatlandı. Karaköy Güllüoğlu Baklavaları, Türkiye genelindeki karantina hastanelerindeki çalışanlara baklava ve güllaç gönderdi. Nadir Güllü "Ülkemizin içinde bulunduğu zor günlerde halkımızın sağlığı için değerli sağlık görevlilerimizin enerjilerinin hiç bitmemesi için Karaköy Güllüoğlu olarak baklavalarımızı Türkiye genelinde bulunan karantina hastanelerine ücretsiz gönderilmektedir. Kalbimiz sizinle başarılar diliyoruz" diye konuştu.
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Pandemi hastanelerine baklava ve güllaç ikramı
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