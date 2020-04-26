PKK’lıların havanlı saldırısına anında yanıt

Kuzey Irak'taki Haftanin bölgesinde PKK'lı teröristlerin havanlı taciz atışında Sözleşmeli Er Ahmet İnce şehit oldu. Saldırının ardından düzenlenen operasyonda 12 hain etkisiz hale getirildi.Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Bölgede tespit edilen hedefler derhal Hava Kuvvetleri unsurlarımız ve ateş destek vasıtalarımız ile yoğun şekilde ateş altına alınarak gerekli karşılık verilmiş, hedefler tahrip edilmiş ve bölücü terör örgütü mensubu 12 terörist etkisiz hale getirilmiştir" denildi.Hain saldırıda şehit düşen Er Ahmet İnce'nin Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde yaşayan ailesine Kırıkhan Kaymakamı Zafer Karamehmetoğlu ve askeri yetkililer acı haberi verirken eve dev Türk bayrağı asıldı.Bekar olduğu öğrenilen 28 yaşındaki şehidin, 5 kardeşin en büyüğü olduğu öğrenilirken, cenazesi bugün Kırıkhan ilçesinde toprağa verilecek.Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay şehit er için Twitter hesabından başsağlığı mesajı yayımladı. NMilli Savunma Bakanı Hulusi Akar da yayımladığı mesajda "Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim. Sizi toprağa değil yüreğimize gömdük. Vatan size minnettardır" ifadelerini kullandı.Öte yandan Barış Pınarı Harekâtı bölgesine sızma girişiminde bulunan 20 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, terör örgütünün bölgede huzur ve güven ortamını bozmaya yönelik sızma girişiminin kahraman komandolar tarafından önlendiği belirtilerek, "20 PKK/ YPG'li terörist başarılı bir operasyon ile amaçlarına ulaşamadan etkisiz hale getirildi" ifadeleri kullanıldı.