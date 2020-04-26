Son Dakika Haberi: Bakan Koca Türkiye'deki coronavirüs vaka ve vefat sayısını açıkladı

Son Dakika Haberi: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'deki 26 Nisan tarihine ait son coronavirüs vaka ve vefat sayısını açıklad. Bakan Koca'nın yaptığı paylaşıma göre bugün Türkiye'de 2357 yeni vaka tespit edildi, 99 kişi ise hayatını kaybetti. Türkiye'de bugün 3558 kişi sağlığına kavuştu ve toplam iyileşen sayısı 29.140'a ulaştı.

Son dakika: Türkiye'de 26 Nisan corona virüs tablosu açıklandı! Vaka sayısındaki düşüş devam ediyor! | Video

SON 20 GÜN İÇİNDE EN DÜŞÜK VAKA SAYISI!

Bakan Koca Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Temaslı sayısı ve temas ortamı azaldığı için 50.000'e varan günlük test kapasitemizin 30.000'i kullanıldı. Son 20 gün içinde yeni vaka sayısının en düşük olduğu gün, bugün oldu. Yoğun bakım desteği alan hastalarımızın sayısındaki azalma devam etti." dedi.

DÜN TÜRKİYE'DE 3845 HASTA SAĞLIĞINA KAVUŞMUŞTU!

Bakan Koca'nın dün açıkladığı veriye göre Türkiye'de 2861 vaka tespit edilmiş ve 106 kişi hayatını kaybetmişti. Dün 3845 hasta iyileşmiş ve toplam iyileşen sayısı 25.582'ye ulaşmıştı.