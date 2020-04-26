Türk halkıyla el ele vermeye hazırız

Çin Halk Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Cui Wei, koronavirüs günlerini, ülkesinde yaşanan ekonomik gelişmeleri ve Türkiye ile ilişkilerindeki temennilerini SABAH okurları için yazdı. İşte Wei'nin kaleme aldığı yazıdan bazı bölümler:* Birkaç gün önce, Çin Ulusal İstatistik Bürosu Çin'in 2020 yılının ilk çeyreğine dair ekonomik verileri açıkladı. İlk çeyrekte Çin'in GSYİH 2,9 trilyon doları aşmasına rağmen yüzde 6,8 oranında daralma yaşandı. Aniden meydana gelen Covid-19 salgınına karşı, Çin hükümeti ve halkı, hane halkın canını ve sağlığını korumak amacıyla, en kapsamlı, en ayrıntılı, en titiz önlem ve kontrol tedbirlerini uyguladı ve bunun bedelini ekonomik büyümede de ödemiş oldu. Bu veriler, Çin'in zorluklar karşısında kendi ekonomisinin değişikliklerini doğru ve zamanında yansıtma cesaretini de göstermiş oldu.* Geçtiğimiz beş yıl boyunca Çin'in toplam tahıl üretimi her yılda 650 milyon tondan fazla olarak gerçekleşti. 2019 yılında tahıl üretimi kendi rekorunu kırarak, ihtiyacımızın yüzde 95'inden fazlasını karşıladı. Önümüzdeki soframız doluyken bu konuda panik olmayız. Salgınla mücadelemizin iyiye doğru gitmesi ve üretime yeniden başlanmasıyla birlikte, Çin ekonomisi ilk çeyrekte daralsa bile Mart ayında ana ekonomik göstergelerin önemli ölçüde iyileşmiş olduğu görülüyor.* Eğer küresel salgın durumu iyi bir şekilde kontrol edilirse, ikinci yarıdaki Çin ekonomisi ilk yarıdan daha iyi olacaktır. Uluslararası Para Fonu (IMF), bu yıl küresel ekonomik büyüme tahminini tarihte ilk kez en yüksek oranda düşürdü ve yüzde 3 oranında küçülme öngörülüyor. Çin için 2020 yılı ekonomik büyüme oranının yüzde 1,2 olduğu öngörülüyor ve Çin, bu küresel ana ekonomilerde nadir olumlu büyüme yaşayacak ülkelerden birisidir. Çin'in 2021 yılı ekonomik büyüme oranı ise yüzde 9,2 olarak öngörülüyor.* Ekonomik gelişmeleri değerlendirdiğimizde, sadece istatistiksel verileri analiz etmek değil, eğilim değişimine de dikkat etmemiz gerekir. Çin ekonomisi bir deniz gibidir. Fırtınalar küçük göleti ters yüz edebilir ancak denize sözü geçmez. Salgın insanlığın ortak düşmanıdır, sadece Çin ekonomisini olumsuz etkilemekle kalmayıp, aynı zamanda küresel ekonomi üzerinde de eşi görülmemiş ciddi bir darbede bulundu. Dayanışma ve işbirliği, uluslararası camianın salgını yenmesi için en güçlü silahıdır. Çin ekonomisi en zor dönemden geçmiştir. Salgının gölgesinden olabildiğince çabuk çıkmamız ve daha parlak bir geleceği paylaşmamız için Türk halkıyla el ele çaba göstermeye her daim hazırız."