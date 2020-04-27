Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş’a büyük destek! Erbaş üzerinden İslam'a saldıran örgütlere tepki

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Ankara Hacı Bayram Camii'nde, temsili Cuma namazını kıldırdı. Prof. Dr. Erbaş, Cuma hutbesinde tüm insanlığa, "Ey insanlar! Canımıza, aklımıza, inancımıza, malımıza ve neslimize zarar veren şeylerden uzak duralım" çağrısında bulundu.



"İSLAM ZİNAYI EN BÜYÜK HARAMLARDAN KABUL EDİYOR. LÛTÎLİĞİ, EŞCİNSELLİĞİ LANETLİYOR"

Prof. Dr. Ali Erbaş hutbesinde; "Ey insanlar! İslam zinayı en büyük haramlardan kabul ediyor. Lûtîliği, Eşcinselliği lanetliyor. Nedir bunun hikmeti. Hastalıkları beraberinde getirmesi ve nesli çürütmesidir, bunun hikmeti. Yılda yüzbinlerce insan gayri meşru ve nikahsız hayatın islamî literatürdeki ismi zina olan bu büyük haramın sebep olduğu Hiv virüsüne maruz kalıyor. Geliniz bu tür kötülüklerden insanları korumak için birlikte mücadele edelim" ifadelerini kullandı.





ALİ ERBAŞ HAKKINDA SUÇ DUYURUSU!

İnsan Hakları Derneği (İHD); Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş hakkında suç duyurusunda bulundu. Ankara Barosu ve İzmir Barosu'nun yazılı açıklamasında, Prof. Dr. Erbaş üzerinden İslam'a, Müslümanlara ve Kur'an-ı Kerim'de yer alan ayetlere hakaret edildi.





ANKARA BAROSU, "SESi ÇAĞLAR ÖNCESINDEN GELEN SES" İFADELERİYLE MÜSLÜMANLARA HAKARET ETTİ!

Ankara Barosu yazılı açıklamasında; Ali Erbaş'ı hedef aldı ve "Sesi çağlar öncesinden gelen ses" ifadeleriyle Müslümanların kutsal kitabı Kur'an-ı Kerim'de yer alan ayetlere hakaret etti. Ankara Barosu açıklamasında, İslam tarihinde kadın yakıldığına yönelik gerçek dışı bilgi paylaştı.

İzmir Barosu da; Prof. Dr. Ali Erbaş'ın, İslam'ın hükümlerinden bahsetmesini nefret söylemi olarak tanımladı.





PROF. DR. ALİ ERBAŞ'A BÜYÜK DESTEK

Siyasiler, sivil toplum örgütü temsilcileri, avukatlar ve gazeteciler; İnsan Hakları Derneği (İHD); Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş hakkında suç duyurusunda bulunması ile Ankara ve İzmir barolarının açıklamalarına tepki gösterdi.



VARANK: "ALİ ERBAŞ HOCAMIZ ÇAĞLARI AYDINLATAN DİNİMİZ İSLAM'IN HÜKÜMLERİNİ DİLE GETİRDİ

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "Ali Erbaş hocamız çağları aydınlatan dinimiz İslam'ın hükümlerini dile getirdi. İslamla olan dertlerini Sayın Ali Erbaş üzerinden görmeye çalışan bu ayak takımı iyi bilsin ki, ebedi yurdumuzun üstünde ezanlar dinmedikçe sizin hükmünüz olmayacak."

ALTUN: "İSLÂM'IN KAİDELERİ, ALİ ERBAŞ HOCAYA MÜNASEBETSİZCE SALDIRANLARIN KEYİFLERINE GÖRE SORGULANACAK KAIDELER DEĞİL"

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun: "İnsana kâinatta hak ettiği değeri göstererek, evvelimizi ve ahirimizi kul olmanın idrakiyle aydınlatan yüce dinimiz İslâm'ın kaideleri, Ali Erbaş hocaya münasebetsizce saldıranların keyiflerine göre sorgulanacak kaideler değildir."





"Diyanet İşler Başkanı Ali Erbaş, Cuma Hutbesinde 'Zina haramdır' ve 'eşcinsellik sapkınlıktır' dediği için sosyal medyada linç edip, saldırıyorlar. Bu hükümler Diyanet İşleri Başkanı'nın şahsi fikirleri değil Kur'an-ı Kerim'in emirlerdir."





AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili ve Anayasa Komisyonu Başkanvekili avukat Ali Özkaya: "Diyanet İşleri Başkanımız Prof. Dr. Ali Erbaş; Allah'ın emrini, İslamın hükümünü söylemiştir. Biz de Sayın Başkan gibi düşünüyoruz. Bizim için Allah'ın ne dediği önemlidir. (…)

"Ankara/İzmir Baroları ile PKK'ya ve LBGT/Eşcinsellere özgürlük diyen İHD'nin suç duyurusunun bir kıymeti yoktur, zira ortada suç yoktur. Allah'ın emrini söylemek suç değil her müslümanın görevidir. Diyanet İşleri Başkanına karşı iftira ve hakaret suçu işlenmiştir."





AK Parti Bartın Milletvekili ve Adalet Komisyonu Başkanvekili Yılmaz Tunç: "Diyanet İşleri Başkanımız Sayın Prof. Dr. Ali Erbaş Hocamız'a yönelik linç girişimi, onun şahsında İslam Dinine yöneliktir. Hocamızın Kur'an'daki ayetleri açıklamasından rahatsız olup zıvanadan çıkanlar bilsinler ki Ali Erbaş yalnız değildir."

AK Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey: "Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş bazı konularda şahsi fikrini değil, İslam'ın hükümlerini söylemiş. Bu yüzden kendisine birtakım çevreler tarafında suç duyurusunda bulunulmuş. Müslüman bir ülkede Allah'ın kurallarına suç duyurusu! Akıl alır gibi değil.."





AK Parti Van Milletvekili ve MKYK Üyesi Osman Nuri Gülaçar: "İnsanlığın geleceği ancak meşru evlilik yoluyla mümkündür. Bunun dışındaki yol arayışları çirkin ve hayasız yollardır. Dünyanın birçok ülkesinde akademi, siyaset ve medya araçlarını kullanan LGBT lobilerine kendi topraklarımızda müsaade etmeyeceğiz."

AK Parti Malatya Milletvekili Ahmet Çakır: "Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, şahsi fikirlerini değil, Kur'an-ı Kerim'in evrensel değerlerini dile getirmiştir."

AK Parti Muş Milletvekili Mehmet Emin Şimşek: "Diyanet İşleri Başkanımız Sayın Ali Erbaş Allah'ın emrini, İslamın hükmünü anlatmıştır. Sayın Ali Erbaş'ın açıklamalarını provoke ederek, çarpıtılması bilinçli bir harekettir, kabul edilemez."

ENGİNYURT: "ALİ ERBAŞ HOCAM, SAĞLIKLI, HASTALIKSIZ, AHLAKLI YAŞAM İÇİN VAAZ VERMİŞ"

MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt: "Diyanet İşleri Başkanını seversiniz, sevmezsiniz o size kalmış bir duygu. Ali Erbaş hocam, sağlıklı, hastalıksız, ahlaklı yaşam için vaaz vermiş. Bu niye sizi rahatsız etti? İyi iş be! Her şey mübah deyin, troller saldırsın, inananlar sussun öyle mi? Hadi oradan! Ağzına sağlık başkanım. (…)

"Savcılar! Eğer Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'a açılan çirkin ve alçak davayı kabul ederseniz. Cumhurun değil, trollerin, komünistlerin, FETÖ'cülerin, sol baroların, PKK'lı avukatların etkisinde kalırsınız ki; artık adalet hepten tartışmaya açılır. Cesur olun, inananlar tek vücut olmalı. Aksini düşünemiyorum."

DESTİCİ: ALİ ERBAŞ, ALLAH'IN HÜKMÜNÜ HUTBEDE İRAT ETTİ"

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici: "Ramazan'ın ilk Cuma Hutbesi'nde Allah'ın hükmünü hutbede irat ettiği için sözde İHD Ankara Şubesi Diyanet İşleri Başkanımız hakkında suç duyurunda bulunuyor, bazı barolarda kınama mesajları yayınlıyor. Selam olsun, İlayı-ı Kelimetullah davasının davacılarına."

GÖKSU: "BİZ İNANIYORUZ Kİ, İSLAM NEYİ HARAM KILDIYSA ONDA KÖTÜLÜK VE ZARAR VARDIR"

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu: "Diyanet İşleri Başkanımız Ali Erbaş Allah'ın emrini, İslam'ın hükümünü anlatmıştır. Biz inanıyoruz ki, İslam neyi haram kıldıysa onda kötülük ve zarar vardır. Yine biz inanıyoruz ki, İslam neyi helal kıldıysa onda temizlik, fayda ve ferahlık vardır."



AK Parti Genel Başkan Danışmanı Yasin Aktay: "Ali Erbaş kendinden değil Kitab'ın hak yerinden konuşmuştur. Onun söylediğini suç diye duyuranlar, kime savaş açtıklarını bilmeyen mücrim cahillerdir. Cahillerin bu cüretkarlığı ise sadece kendilerine değil bütün insanlığa zarardır. Ve tabii ki, Ali Erbaş yalnız değildir."

CERRAH: "BİRİLERİ SAPIK VE AHLÂKSIZ İLİŞKİLERİ YAYGINLAŞTIRMAK İÇİN SÜREKLİ SALDIRIYOR"

Gençlik ve Spor Bakanlığı Müşaviri ve Türkiye Maarif Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Selim Cerrah: "Türkiye'de fikrin ve ahlâkın yasak sayıldığı günler geri kaldı. Birileri sapık ve ahlâksız ilişkileri yaygınlaştırmak için sürekli saldırıyor. Dünya döndükçe sapıklar sapık olarak anılmaya devam edecek. Kötüler cüretkar olsa da cesur olan iyiler kazanır."

Cumhurbaşkanlığı Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulu Üyesi Ahmet Gündoğdu: "Diyanet İşleri Başkanlığı Anayasal bir kurum değil mi? Sayın Ali Erbaş Diyanet İşleri Başkanı değil mi? Diyanet İşleri Başkanlığı'nın görevi İslam dininin emir ve yasaklarını anlatmak değil mi? Öyleyse müslüman mahallesinde salyangoz satmak ne demek? Yürüyün, Başka kapıya."

İNAL: "SİZİNLE SONUNA DEK KUTUPLAŞACAĞIZ..."

Avukat Mustafa Doğan İnal: "İslam'a karşı olan nefretini Ali Erbaş şahsında ipe sapa gelmez ifadelerle dile getiren Ankara Barosu! İslam tarihinde ne zaman kadın yakıldı? Sapkın LGBT fikrilerinizin anavatanı batıda yakıldı kadınlar! Sizinle sonuna dek kutuplaşacağız..."

Avukat Bilal Çetin: "Diyanet İşleri Başkanına tepki gösteren açıklama yapıyor görünüp dinimize saldıran Ankara Barosu'nu kınıyorum. Ne demek 'Sesi çağlar öncesinden gelen ses' İslam'ın çağları aydınlatan evrensel mesajları sizi neden rahatsız ediyor."



Ankara Büyükşehir Belediyesi Altındağ Belediye Meclis Üyesi Sinan Burhan: "Ha şöyle bana böyle açık gelin Ankara Barosu Diyanet İşleri Başkanlığını eleştirmiş. LGTB ve zinayı savunmuş. Sizin dininizde bunlar serbest olabilir.Benim dinim İslam haram diyor. Sizin dininiz size benimki bana ama bir şartla bana gerici demeyeceksin. Anlaştık mı? Diyanet İşleri Başkanımızın bu konuşması sizi neden rahatsız etti. Eşcinsellik sapkınlıktır. Bana da dava açın."



İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Mehmet Emin Maşalı: "Bizler Hak'kın sözcüleriyiz, hazzın değil."



TÜRGEV Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Fatmanur Altun: "Nefret söyleminden şikayet edenlerin, nefretin asıl kaynağı olması bu ülkenin en büyük sorunudur. Bu karanlık zihniyet karşısında Ali Erbaş yalnız değildir."



KADEM Başkanı Saliha Okur Gümrükçüoğlu: "İnsanlığın topyekûn sağlıkla sınandığı bir zamanda, eşcinsellik üzerinden fitneyi sahneye koymak tek kelimeyle haysiyetsizliktir. Sapkın fikir ve tutumları meşrulaştırma gayretiyle Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ı hedef alan saldırıların karşısında ve hocamızın yanındayız."



KADEM Yönetim Kurulu Üyesi avukat Derya Yanık: "Sayın Ali Erbaş, bir müslüman ve üstelik Diyanet İşleri Başkanı olarak tabii ki inandığımız değerlere uygun uyarılar yapacaktır. Hakkındaki suç duyurusu komik olduğu kadar hukuken temelsizdir de. Saçmalığın lüzumu yok!"



Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Başkanı Enes Eminoğlu: "İçinde bulunduğumuz süreçte, ülkemiz için elinden geleni yapan Diyanet Camiamıza ve Diyanet İşleri Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Özgürlük beyanı olan Cuma Hutbesi'nde doğruları açık yüreklilikle ifade eden; Diyanet İşleri Başkanımız Sayın Ali Erbaş yalnız değildir."

SETA Genel Müdürü Abdülkadir Çay: "Renklerle ve kelimelerle LGBT adında bir oyun oynanıyor, amaç nesli bozmak. 'İslam zinayı en büyük haramlardan kabul ediyor. Lûtîliği, Eşcinselliği lanetliyor. Nedir bunun hikmeti. Hastalıkları beraberinde getirmesi ve nesli çürütmesidir' diye haykıran Ali Erbaş yalnız değildir."



Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA): "TÜGVA olarak Diyanet İşleri Başkanımız Sayın Ali Erbaş'ın yaptığı bu açıklamayı destekliyoruz. Arkasındayız! Ali Erbaş yalnız değildir."



Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın: "Fikrini değil, Kur'an-ı Kerim'in hükmünü söylediği için Diyanet İşleri Başkanını hedef alanlar bilmeli ki; Ali Erbaş yalnız değildir. Küreselcilerin insanlık üzerindeki projesinin, finanse ettikleri kirli mühendisliğin karşısında,eşref-i mahlukat için Ali Erbaş'ın yanındayız."

IHH İnsani Yardım Vakfı: "Biz en temel meselenin aile olduğunu biliyoruz." - Bülent Yıldırım. Diyanet İşleri Başkanımız Prof. Dr. Ali Erbaş'ı destekliyoruz. İslâm'ın haram kıldığında kötülük ve zarar, helal kıldığında temizlik ve fayda vardır."



ÖNDER İmam Hatipliler Derneği: "Ali Erbaş yalnız değildir."

ÖNDER Genel Başkan Vekili Ahmet Kaan: "Diyanet Reisi. Biz seni İslami değerleri korkmadan sıkılmadan söylediğin için sevdik. İslam, neyi emrediyorsa o doğrudur ve faydalıdır, neyi de yasakladıysa o kötüdür ve zararlıdır."

Genç ÖNDER: "İmam Hatip Gençliği olarak, 'İslam neyi haram kıldıysa onda kötülük ve insana zarar vardır' diyen güzel insanların yanındayız."

Uluslararası Medya Enformasyon Derneği (UMED) Başkanı Aslan Değirmenci: "İslamofobi merkezlerinde hazırlanan içeriklerle, İslam'ın birleştiren ve özgürleştiren tüm değerleri hedef alınıyor. Susacak değiliz. Elbette, Ali Erbaş yalnız değildir."

Mehir Vakfı Başkanı Mustafa Özdemir: "Dostlarım; Diyanet İşleri Başkanımız Sn Prof.Dr.Ali Erbaş Hocamız'a yönelik linç girişimi, onun şahsında İslam Dinine yöneliktir. Hocamızın Kur'an'daki ayetleri açıklamasından rahatsız olup zıvanadan çıkanlar bilsinler ki: Ali Erbaş yalnız değildir."

Çalışma Hayatı Uzmanı Tarkan Zengin: "Ankara Barosu açıklamasında 'sesi çağlar öncesinden gelen bu şahsın' diyerek Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'a ve yüce dinimize hakaret ediyor. 'Anılan şahsın içinde bulunduğu takvim yılı' ne seviyesiz ifade. En başta Ankara Barosu avukatları bu saygısızlığı kınamalıdır."



Gazeteci Serdar Arseven: "Diyanet İşleri Başkanı muhterem Ali Erbaş, Allah'ın hükümleri doğrultusunda tespitlerde bulunduğu için hedef alınıyor!"

Savunma ve Güvenlik Stratejileri Analisti Yusuf Alabarda: "Üzeri kapalı şunu diyorlar. Eyy Ali Erbaş, 2020 yılında yaşamana rağmen 610 yılında gelen Allah kelamını bize anlatma... 'İtler istedi diye atlar ölmez' diye bir Romen atasözü aklıma geldi. Ali Erbaş yalnız değildir."

Ankara Barosu ve İzmir Barosu; Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın, Ankara Hacı Bayram Camii'nde, temsili Cuma namazını kıldırması ve Cuma hutbesinde; "Ey insanlar! İslam zinayı en büyük haramlardan kabul ediyor. Lûtîliği, Eşcinselliği lanetliyor" ifadelerini kullanmasından rahatsız oldu.



ANKARA BAROSU, "SESi ÇAĞLAR ÖNCESINDEN GELEN SES" İFADELERİYLE İSLAM'A VE MÜSLÜMANLARA HAKARET ETTİ!

Ankara Barosu yazılı açıklamasında; Ali Erbaş'ı hedef aldı ve "Sesi çağlar öncesinden gelen ses" ifadeleriyle Müslümanların kutsal kitabı Kur'an-ı Kerim'de yer alan ayetlere hakaret etti. Ankara Barosu açıklamasında, İslam tarihinde kadın yakıldığına yönelik gerçek dışı bilgi paylaştı.

İzmir Barosu da; Prof. Dr. Ali Erbaş'ın, İslam'ın hükümlerinden bahsetmesini nefret söylemi olarak tanımladı.



ALİ ERBAŞ'A BÜYÜK DESTEK

Siyasiler, sivil toplum örgütü temsilcileri, avukatlar ve gazeteciler, İnsan Hakları Derneği (İHD); Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş hakkında suç duyurusunda bulunması ile Ankara ve İzmir barolarının açıklamalarına tepki gösterdi.



GÜL: "O SES, İSLAM'IN KIYAMETE DEK SÜRECEK ÇAĞLAR ÜSTÜ SESİDİR"

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Ankara Barosu'nun açıklamasına tepki gösterdi ve "Çağlar öncesinden diyerek küstahça küçümsediğiniz o ses, İslam'ın kıyamete dek sürecek çağlar üstü sesidir. Kulakları var duymazlar..." ifadelerini kullandı.



SELÇUK: MİLLİ VE MANEVİ DEĞERLERİMİZE SALDIRAN HER GİRİŞİM KARŞISINDA YİNE TOPLUMU BULACAKTIR"

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk: "Ramazan ayında ailelerimizi ve nesillerimizi korumak adına dini değerlerimizi hatırlatan Diyanet İşleri Başkanımız Ali Erbaş'ın yanındayız. Milli ve manevi değerlerimize saldıran her girişim karşısında yine toplumu bulacaktır. Ali Erbaş yalnız değildir."



ÜNAL: ALİ ERBAŞ KENDI FIKRINI DEĞIL, İSLAM'IN HÜKMÜNÜ İFADE ETMIŞTIR."

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal: "Kamusal alanda toplumun genelgeçer ahlaki normlarını söz ve eylemleri ile hiçe sayan, açtıkları pankartlarla meydan okuyanlar, bugün İslam'ın kendi ibadet alanında hükümlerinin dile getirilmesine karşı çıkıyorlar. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş kendi fikrini değil, İslam'ın hükmünü ifade etmiştir."



TURAN: "ALİ ERBAŞ YALNIZ DEĞİLDİR."

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan: "Diller, sayfalar, satırlar, "Ebu Lehep öldü" diyorlar: Ebu Lehep ölmedi, ya Muhammed; Ebu Cehil, kıtalar dolaşıyor! Ali Erbaş yalnız değildir."



AK Parti Manisa Milletvekili ve MKYK Üyesi Murat Baybatur: Diyanet İşleri Başkanımız Sn.Ali Erbaş, kendi fikrini değil, Kur'an-ı Kerim'in emir ve yasaklarını söylüyor. Müslüman iseniz, itirazınız tam olarak kime?"



AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili ve Anayasa Komisyonu Başkanvekili avukat Ali Özkaya: "Avukat olarak kayıtlı olduğum Ankara Barosu; İslamın sesi çağlar üstüdür. Her daim diri ve güçlüdür, haramlarını/helallerini tartışmak sizin ne hakkınız ve ne de haddinizedir. Biz müslümanınız ve Allah'ın emri bizi bağlar. Kimse Müslümanlara hakaret edemez."



AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir: "'İslam zinayı en büyük haramlardan kabul ediyor. Lûtîliği, Eşcinselliği lanetliyor. Nedir bunun hikmeti. Hastalıkları beraberinde getirmesi ve nesli çürütmesidir...' Bu ilahi hakikati dillendiren Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş müminlerin yüreğine tercümandır ve Ali Erbaş yalnız değildir."



AK Parti İstanbul Milletvekili Doç.Dr. E.Sare Aydın: "Ramazan ayında, dünyanın covid19 'a tutsak olduğu şu sıralarda, ortalığı bulunduracak nefret ve ayrışma söylemlerinizle yine hiç şaşırtmadınız. Allah ayetlerini korur."



AK Parti Tekirdağ Milletvekili Çiğdem Koncagül: "Diyanet İşleri Başkanımız Sayın Ali Erbaş kendi fikrini değil, Allah'ın hükümlerini toplumumuza iletmiştir. Kur'an-ı Kerim'in emir ve yasaklarını dile getiren Diyanet İşleri Başkanımız Ali Erbaş yalnız değildir."



YERLİKAYA: BU HÜKÜMLER DİYANET İŞLERİ BAŞKANI'NIN ŞAHSİ FİKİRLERİ DEĞİL KUR'AN-I KERİM'IN EMİRLERİDİR"

Gençlik ve Spor Bakanlığı Bakan Yardımcısı ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Hamza Yerlikaya: "Diyanet İşleri Başkanımız Ali Erbaş Hocamıza yapılan saldırı asla tesadüfi değildir. Bu hükümler Diyanet İşleri Başkanı'nın şahsi fikirleri değil Kur'an-ı Kerim'in emirlerdir. Ali Erbaş yalnız değildir."



Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş: "Kendi düşüncelerini değil, zamanın ve mekanın yaratıcısı Allah'ın hüküm ve emirlerini ifade eden Ali Erbaş yalnız değildir."



Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce: "Diyanet İşleri Başkanımız Sayın Ali Erbaş İslâm'ın açık emirlerini ifade ederek görevini lâyıkıyla yapmıştır. Bu kurallar gayet açıktır ve inanan herkesi bağlar. Buna karşı çıkanların derdi şahıslar değil, İslâm'ın ta kendisidir."



Eyüpsultan Belediye Başkannı Deniz Köken: "Diyanet İşleri Başkanımız Ali Erbaş, Allah'ın emirlerini ve yasaklarını anlatmıştır. Ülkemizdeki her güzelliğe karşı çıkanlar, İslam'la olan dertlerini de Diyanet İşleri Başkanımızı hedef göstererek kusuyor."



Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin: "Sesi çağlar öncesinden gelen bu şahsın"... "Ellerinde meşaleler ile meydanlarda cadı diye kadın yakmak" gibi islamofobik cümlelerle bezenmiş bu hakaret metni batının İslam düşmanı kalemlerinden değil bu ülkenin bir barosundan yayınlandı. Tel'in ediyorum. Ali Erbaş yalnız değildir."



IŞILAK: "KiTAPSIZ OLABİLİRSİNiZ, ANCAK BİR KİTABA İNANAN İNSANLARA, HUKUK GEREĞİ SAYGI DUYACAKSINIZ"

Şarkıcı Uğur Işılak: "'Sesi çağlar öncesinden gelen' diyerek Kur'an'ı aşağılayan Ankara Barosu!Emirleri çağlar evveline dayanmayan bir din mi var? Kitapsız olabilirsiniz, ancak bir kitaba inanan insanlara, hukuk gereği saygı duyacaksınız. Duyamıyorsanız hesap vereceksiniz. (...)

Cümle âlem biliyor ki, sizin derdiniz Ali Erbaş Beyefendi değil, sizin asıl derdiniz yıllardır içinize sindiremediğiniz İslam iledir. Unutmayın ki, o manevi değerler uğruna şehit olan milyonların armağan ettiği vatan topraklarında nefes alıp veriyorsunuz."



GÜLLÜOĞLU: MESELE ALİ ERBAŞ YA DA DİYANET DEĞİL HALA ANLAMADINIZ MI?!

AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu: "Mesele Ali Erbaş ya da Diyanet değil hala anlamadınız mı?! Şu sahur vakti Rabbimden hidayet diliyorum."



Avukat Bilal Çetin: "Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş hocaya sosyal medyada bu kadar çok destek çıkılması çok önemli. Çünkü saldırı Diyanet İşleri Başkanlığı'na değil İslam'ın temel esaslarına yönelik sinsi bir saldırıdır. Ali Erbaş yalnız değildir"



ERBAŞ: "İSLAM ZİNAYI EN BÜYÜK HARAMLARDAN KABUL EDİYOR. LÛTÎLİĞİ, EŞCİNSELLİĞİ LANETLİYOR"



Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Ankara Hacı Bayram Camii'nde, temsili Cuma namazını kıldırdı. Prof. Dr. Erbaş, Cuma hutbesinde tüm insanlığa, "Ey insanlar! Canımıza, aklımıza, inancımıza, malımıza ve neslimize zarar veren şeylerden uzak duralım" çağrısında bulundu.



Prof. Dr. Ali Erbaş hutbesinde; "Ey insanlar! İslam zinayı en büyük haramlardan kabul ediyor. Lûtîliği, Eşcinselliği lanetliyor. Nedir bunun hikmeti. Hastalıkları beraberinde getirmesi ve nesli çürütmesidir, bunun hikmeti. Yılda yüzbinlerce insan gayri meşru ve nikahsız hayatın islamî literatürdeki ismi zina olan bu büyük haramın sebep olduğu Hiv virüsüne maruz kalıyor. Geliniz bu tür kötülüklerden insanları korumak için birlikte mücadele edelim" ifadelerini kullandı.



ALİ ERBAŞ HAKKINDA SUÇ DUYURUSU!

İnsan Hakları Derneği (İHD); Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş hakkında suç duyurusunda bulundu. Ankara Barosu ve İzmir Barosu'nun yazılı açıklamasında, Prof. Dr. Erbaş üzerinden İslam'a, Müslümanlara ve Kur'an-ı Kerim'de yer alan ayetlere hakaret edildi.