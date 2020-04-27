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, en önemli kurumlarından ’yi dezenfekte edemedi!

'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı ; koronavirüs sürecinde sınıfta kaldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi; İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin () ilaçlama hizmetini bile yapamadı. İSKİ; AK Partili 'nden yardım talep etti ve İSKİ Genel Müdürlüğü'nün ilaçlama hizmetlerinin yapılmasını talep etti.

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Giriş Tarihi: 27.4.2020 13:53 Güncelleme Tarihi: 27.4.2020 13:59 ABONE OL
İBB, en önemli kurumlarından İSKİ’yi dezenfekte edemedi!

Kağıthane Belediyesi de; İSKİ Genel Müdürlüğü'nün A-B-C bloklarında ilaçlama hizmetinde bulundu.

İSKİ: KAĞITHANE BELEDİYESİ'NDEN İLAÇLAMA HİZMETLERİ TALEP ETMEKTEYİZ

İSKİ Genel Müdürlüğü; 19 Nisan 2020 tarihinde AK Partili Kağıthane Belediye Başkanlığı'na yazı gönderdi. Söz konusu yazıda; "Ülkemizdeki koronavirüs (COVİD-19) salgını sebebiyle, kurumumuzca yürütülmekte olan ilaçlama hizmetlerinin, İSKİ Genel Müdürlüğü'müzün A-B-C bloklarının yoğun kullanılan alanlarında da yapılmasını talep etmekteyiz" denildi. Söz konusu yazıda, İSKİ Genel Müdürlüğü Özel Kalem Müdürü Umut Mete Soydan'ın imzası yer aldı.

ŞENOCAK: İBB'NİN EN ÖNEMLI KURUMLARINDAN İSKİ'YI BİLE DEZENFEKTE ETMEYE FIRSAT BULAMAMIŞ

AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu eleştirdi.

Şenocak, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki şahsi hesabından açıklamada bulundu ve "Görünen o ki, beceriksiz İBB Başkanı algı, kurgu ve polemik üretmekten, Korona ile mücadelede İBB'nin en önemli kurumlarından İSKİ'yi bile dezenfekte etmeye fırsat bulamamış. Neyse ki, İSKİ'nin talebiyle AK Partili Belediyemiz imdada yetişmiş. Elinize sağlık. Kağıthane Belediyesi" ifadelerini kullandı.

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İBB, en önemli kurumlarından İSKİ’yi dezenfekte edemedi!
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