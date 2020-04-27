İsveç ölüme terk etti Türkiye özel uçak gönderdi

8 yıldır 4 çocuğuyla birlikte İsveç'in Malmö kentinde yaşayan Emrullah Gülüşken'e bir hafta önce koronavirüs tanısı konuldu. İşveçce bilmediği için çalışmayan baba ve diğer çocuklarına huzurevinde hasta bakıcı olarak çalışan kızı Leyla Gülüşken bakıyordu. Diğer kardeşlerin okulu ve bakımını da o üstlenmişti. Hastaneye kaldırılan baba Gülüşken herhangi bir tedavi uygulanmadan bir saat sonra evine geri gönderildi. Evde karantina sürecinde babalarının durumu giderek ağırlaşınca ailenin kızları Samira Gülüşken ve Leyla Gülüşken sosyal medyadan mesajıyla Türkiye'den yardım istedi. yayımladı. Leyla Gülüşken'in görüntülü mesajını izleyen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, baba ve çocukları için İsveç'e ambulans uçak gönderilmesi talimatını verdi. Koca, Twitter hesabından, İsveç'e hareket eden uçağın fotoğrafını paylaşarak, "Sevgili Leyla, sesini duyduk. Ambulans uçağımız saat 06.00'da havalanıyor, İsveç'e geliyoruz. Tüm Türkiye, böyle bir dönemde, uzakta olmanıza üzüldük. Baban için hastanemiz, hekimlerimiz hazır. Cumhurbaşkanımızın, bütün halkımızın geçmiş olsun dileklerini iletiyorum. Çok sevgiler" mesajını paylaştı.Türkiye'nin gönderdiği uçak 10.30'da Malmö Sturup Havaalanı'na indi. Leyla Gülüşken İsveç'de kalırken, Emrullah Gülüşken, kızı Samira (20) ile oğulları, Mahmut (10) ve Emir Ali (7) ile birlikte Türkiye'ye doğru havalandı. Gülüşken ve 3 çocuğu 7 saat 40 dakikalık operasyonun ardından 13.40'ta Ankara Esenboğa Havalimanı'na indi. Sağlık görevlileri tarafından bulunduğu basınçlı sedyeyle uçaktan alınan Gülüşken ve çocukları, Ankara Şehir Hastanesi'ne götürüldü.Gülüşken'in ambulans uçağa bindirilme fotoğrafını da paylaşan Bakan Koca, "Sevgili Leyla, biz 25 bin hastamızı iyileştirdik. İnşallah Emrullah Bey de iyileşecek." mesajını yayımladı. Leyla Gülüşken, SABAH'a yaşadıklarını anlattı: İsveç'te hastaneyi aradık. 'Evde izole edin' dediler. 5 gün sonra durum ciddileşti. Hastaneyi aradım alıp götürdüler. Testi pozitif çıktı.1.5 saat sonra babam aradı "Beni gelip alın" dedi. Babama bizi korumak için maske bile vermediler. Babamın durumu kötüleştiğinde tekrar ambulansı aradım. Görevliler beni 'bizi bir daha arama' diye azarladı.Bizim aklımızın ucuna bile gelmezdi özel uçak gelecek babamı alacak, inanmazdım. Allah, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca'dan razı olsun. Biz en iyi ihtimal bir ilaç gönderilir diye düşünüyorduk. Şimdi babam ülkesine döndü. Hiçbir devletin bunu yapabileceğini düşünmüyorum. Tek bir devlet bunu yapabilirdi, o da kendini gösterdi, o devlet Türkiye.İsveç sağlık işinde aciz durumda. Türkiye'deki insanlara hep söylüyorum orada yaşadıkları için onunla gurur duysunlar. Keşke orada alınan önlemlerin onda biri İsveç'te alınsa Bu yaşananlardan sonra eminim İsveç çıldırıyordur. Bugün buranın medyası bizimle konuşmak istedi. Konuşmayacağım onlarla.LEYLA Gülüşken "Türkiye, o burada doğdu, buranın evladı, o benim milletim deyip yardım etmek istiyor. Hiçbir zaman bu işlere para gözüyle bakmıyor. Ben bir kez daha ülkemle gurur duyuyorum. 'Ne mutlu Türküm' diyorum. İyi ki böyle bir devletin evladıyım. Allah'a şükürler olsun" dedi.İSVEÇ basını Emrullah Gülüşken'in Türkiye'ye nakledilmesine geniş yer ayırdı. Ülkenin önemli gazetelerinden Aftonbladet, haberi "İsveç'te tedavi edilmedi, Türkiye'ye ambulans uçakla götürüldü" başlığıyla duyurdu. İsveç devlet televizyonu SVT ise haberinde, İsveç'te tedavi göremeyen Kovid-19 hastası bir babanın kızlarının sosyal medyadan yardım isteğine Bakan Fahrettin Koca'nın cevap verdiğini vurguladı.