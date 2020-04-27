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SON DAKİKA! 'li milletvekillerinin dokunulmazlık dosyaları Meclis'te

'li 21 milletvekiline ait 30 dokunulmazlık dosyası, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına () sunuldu. Dokunulmazlık dosyaları meclise gelen HDP'li vekiller arasında Mardin Milletvekili Pero Dundar, Hakkari Milletvekilleri Sait Dede, , Antalya Milletvekili Kemal Bülbül, Şanlıurfa Milletvekilleri Nimetullah Erdoğmuş, , Diyarbakır Milletvekilleri Salihe Aydeniz, , Musa Farisoğulları, Semra Güzel, Remziye Tosun gibi isimler var. İşte ayrıntılar ve o vekillerin tam listesi

Giriş Tarihi: 27.4.2020 13:38 Güncelleme Tarihi: 27.4.2020 13:56 ABONE OL
SON DAKİKA! HDP'li milletvekillerinin dokunulmazlık dosyaları Meclis'te

HDP'li 21 milletvekilinin bulunduğu 'Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkereleri', TBMM Başkanlığına sunuldu. Aralarında Meclis Başkanvekili Nimetullah Erdoğmuş'a ait olan dosya da bulunan 30 dokunulmazlık dosyası Anayasa-Adalet Karma Komisyonu'na havale edildi.

İŞTE DOKUNULMAZLIK DOSYALARI TBMM'YE GELEN HDP'Lİ İSİMLER

Mardin Milletvekili Pero Dundar, Hakkari Milletvekilleri Sait Dede, Leyla Güven, Antalya Milletvekili Kemal Bülbül, Şanlıurfa Milletvekilleri Nimetullah Erdoğmuş, Ayşe Sürücü, Diyarbakır Milletvekilleri Salihe Aydeniz, Dersim Dağ, Musa Farisoğulları, Semra Güzel, Remziye Tosun, Muş Milletvekilleri Gülüstan Kılıç Koçyiğit, Şevin Coşkun, Van Milletvekilleri Muazzez Orhan Işık, Sezai Temelli, Batman Milletvekilleri Necdet İpekyüz, Ayşe Acar Başaran, Şırnak Milletvekili Nuran İmir, Adana Milletvekili Kemal Peköz, Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş, Mersin Milletvekili Rıdvan Turan.
Kemal Bülbül'ün 3, Salihe Aydeniz'in 2, Semra Güzel'in 4, Gülüstan Kılıç Koçyiğit'in 3 ve Nuran İmir'in 2 dosyası bulunuyor.

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SON DAKİKA! HDP'li milletvekillerinin dokunulmazlık dosyaları Meclis'te
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