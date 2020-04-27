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Yasağın bitmesine saatler kala oyun oynarken basıldılar

’den sonra tüm dünyayı etkisi altına alan salgınından kurtulmak amacıyla 23-26 Nisan tarihleri arasında ’de 31 büyükşehirde sokağa çıkma kısıtlaması getirildi. Bu kısıtlamanın bitmesine saatler kala 10 şüpheli birlikte oyun oynarken yakalandı. Şüphelilere idari işlem uygulandı.

Sema ALİM DALGIÇ Sema ALİM DALGIÇ Gündem
Giriş Tarihi: 27.4.2020 12:47 Güncelleme Tarihi: 27.4.2020 12:48 ABONE OL
Yasağın bitmesine saatler kala oyun oynarken basıldılar

İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlilerince Koronavirüs salgını tedbirleri ile ilgili kapalı olması gereken işyerlerine yönelik yapılan denetimler kapsamında yeni bir gelişme yaşandı.

Dün akşam 22.30 sıralarında İstanbul Küçükçekmece'de bulunan Halkalı Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir işyerinin açık olduğu ve içeride oyun oynandığı bilgisinin edinilmesi üzerine Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince harekete geçildi.

3 BİN 180 LİRA CEZA UYGULANDI

Yapılan çalışmalarda; işyerinin açık olduğu, içeride farklı yerlerde şahısların olduğu görüldü. Konu ile ilgili olarak; işyeri sorumlusu Mehmet Ö. ve diğer 9 şahıs hakkında 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunun 282. Maddesine istinaden her bir şahsa 3 bin 180 TL tutarında idari para cezası işlemi uygulandı.

Edinilen bilgiye göre, ayrıca İlçe Zabıta Müdürlüğü ekiplerince işyeri mühürlendi.

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Yasağın bitmesine saatler kala oyun oynarken basıldılar
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