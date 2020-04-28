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'de patlama: 2 ölü, 10 yaralı

'nin ilçesinin merkezinde saldırı düzenlendi. Yerel kaynaklar, patlama sonucu 2 kişinin hayatını kaybettiğini, 10 kişinin ise ağır yaralandığını açıkladı.

İHA Gündem
Giriş Tarihi: 28.4.2020 16:27 Güncelleme Tarihi: 28.4.2020 16:46 ABONE OL
Afrin'de patlama: 2 ölü, 10 yaralı

Suriye'nin Afrin ilçesinde patlama meydana geldi. İlk belirlemelere göre, 2 kişinin hayatını kaybettiği, çok sayıda da yaralının olduğu ifade edildi.

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ!

Suriye'nin Afrin ilçesinde meydana gelen patlamada 2 kişi hayatını kaybetti. Patlamanın nasıl gerçekleştiği hakkında henüz net bir bilgi paylaşılmazken; intihar saldırısı olabileceği belirtildi. Yerel medya, çok sayıda yaralı olduğunu; olay yerine ambulansların sevk edildiğini duyurdu.

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Afrin'de patlama: 2 ölü, 10 yaralı
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