Afrin'de patlama: 2 ölü, 10 yaralı

Suriye'nin Afrin ilçesinde patlama meydana geldi. İlk belirlemelere göre, 2 kişinin hayatını kaybettiği, çok sayıda da yaralının olduğu ifade edildi.

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ!

Suriye'nin Afrin ilçesinde meydana gelen patlamada 2 kişi hayatını kaybetti. Patlamanın nasıl gerçekleştiği hakkında henüz net bir bilgi paylaşılmazken; intihar saldırısı olabileceği belirtildi. Yerel medya, çok sayıda yaralı olduğunu; olay yerine ambulansların sevk edildiğini duyurdu.

Afrin’de patlama: 1 yaralı!

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