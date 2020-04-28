Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü'den dikkat çeken koronavirüs açıklaması! "Çok uzun sürmez" diyerek tarih verdi...

'den dikkat çeken açıklaması! "Çok uzun sürmez" diyerek tarih verdi...

Birçok ülkeden coronavirüsün pik yaptığına dair haberleri peşi sıra geliyor. Türkiye'de de coronavirüsün pik seviyesini gördükten sonra plato yapmaya başladığını başta Sağlık Bakanı Fahrettin Koca olmak üzere tüm uzmanlar ifade etmeye başladı. Vaka sayıları hızla düşerken, gözler hayatın normalleşeceği tarihe çevrildi. Şu günlerde virüsün etkilerinden çok, ne zaman biteceği tartışma konusu. Birçok ülke yasakları gevşetmeye başlarken, Başkan da dünkü açıklamasında, 'Tünelin ucundaki ışık göründü' ifadeleri ile umut dolu mesajlar verdi. Ancak Başkan Erdoğan, tedbiri bırakmayacaklarını belirterek, 27 Mayıs sonrasına işaret etti. Normalleşme için bir tarih de 'den geldi. Özlü, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ' ne zaman bitecek?' sorusuna tarih paylaşarak yanıt verdi. Özlü'nün, 'Çok uzun sürmez' ifadesi de dikkat çekti. İşte Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü'nün son dakika açıklamaları...

Giriş Tarihi: 28.4.2020 07:08 Güncelleme Tarihi: 28.4.2020 07:11 ABONE OL
Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü'den dikkat çeken koronavirüs açıklaması! Çok uzun sürmez diyerek tarih verdi...

Sağlık Bakanlığı , sosyal medya platformu Twitter'daki hesabından umut dolu açıklamalarda bulundu. Temkinli açıklamaları ile bilinen Özlü, coronavirüsün biteceği tarihe ilişkin bu kez çok daha açık yanıtlar verdi. Virüsün düşüşe geçtiğini ifade eden Özlü, beklenenden hızlı bir normalleşme olabileceğinin altını çizdi. İşte Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü'nün açıklamalarının ayrıntıları...

"BU ŞEKİLDE YANGINI SÖNDÜRECEĞİZ"

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, Twitter'daki paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Salgın ne zaman biter, ne zaman normale döneriz diye soruluyor. En çok merak edilen hususlardan bir tanesi. Salgının bitmesine az kalmış gibi görünüyor. Çok uzamayan bir süreçte bence de normalleşme çalışmaları başlayacak ama tabi burada çok dikkatli olmamız gerekiyor. Çünkü salgının bitmesi demek, artık yeni vakaların ortaya çıkmaması demek. Mevcut hastalarımızın tedavi edilip taburcu edilmeleri, hasta yükümüzün azaltılması demek.

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü'den dikkat çeken koronavirüs açıklaması! "Çok uzun sürmez" diyerek tarih verdi...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA