Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü'den dikkat çeken koronavirüs açıklaması! "Çok uzun sürmez" diyerek tarih verdi...

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü, sosyal medya platformu Twitter'daki hesabından umut dolu açıklamalarda bulundu. Temkinli açıklamaları ile bilinen Özlü, coronavirüsün biteceği tarihe ilişkin bu kez çok daha açık yanıtlar verdi. Virüsün düşüşe geçtiğini ifade eden Özlü, beklenenden hızlı bir normalleşme olabileceğinin altını çizdi. İşte Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü'nün son dakika açıklamalarının ayrıntıları...

"BU ŞEKİLDE YANGINI SÖNDÜRECEĞİZ"

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, Twitter'daki paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Salgın ne zaman biter, ne zaman normale döneriz diye soruluyor. En çok merak edilen hususlardan bir tanesi. Salgının bitmesine az kalmış gibi görünüyor. Çok uzamayan bir süreçte bence de normalleşme çalışmaları başlayacak ama tabi burada çok dikkatli olmamız gerekiyor. Çünkü salgının bitmesi demek, artık yeni vakaların ortaya çıkmaması demek. Mevcut hastalarımızın tedavi edilip taburcu edilmeleri, hasta yükümüzün azaltılması demek.