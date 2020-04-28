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Valiliği: 'de patlatılan kamyonu getiren şüpheli yakalandı

Valiliği'nden yapılan açıklamada bugün öğle saatlerinde 'de ile patlatılan aracı olay yerine getiren şüphelinin yakalandığı, yaralıların tedavilerinin ise Afrin ve Hatay'daki hastanelerde sürdüğü bildirildi.

Giriş Tarihi: 28.4.2020 19:55 Güncelleme Tarihi: 28.4.2020 20:00 ABONE OL
Hatay Valiliği: Afrin'de patlatılan kamyonu getiren şüpheli yakalandı

Suriye'nin Afrin kentinde bugün saat 15.40 sıralarında meydana gelen olayda, mazot yüklü kamyona yerleştirilen metal parçalarla parça ve basınç etkili arttırılan el yapımı patlayıcı'nın (EYP) patlaması sonucu 3'ü çocuk olmak üzere 42 sivil hayatını kaybederken, 30 sivil ise yaralandı. Hatay Valiliği'nden yapılan açıklamada, patlamanın etkisiyle olay yerinde meydana gelen yangının söndürüldüğü, patlayan aracı olay yerine getiren şüphelinin Hatay Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalandığı bildirildi. Açıklamada, yaralıların tedavilerinin Afrin ve Hatay'daki hastanelerde devam ettiği kaydedildi.

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Hatay Valiliği: Afrin'de patlatılan kamyonu getiren şüpheli yakalandı
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