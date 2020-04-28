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Hedef Diyanet değil İslamiyet

Ramazan ayında “Sesi çağlar öncesinden gelen ses” diyerek Başkanı Prof. Dr. ’ın şahsında İslam’a ve Müslümanlara hakaret eden ’na her kesimden tepki yağdı. Savcılık, baro yöneticileri hakkında soruşturma başlattı

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Giriş Tarihi: 28.4.2020 ABONE OL
Hedef Diyanet değil İslamiyet
Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın geçen cuma günü Ankara Hacı Bayram Camii'nde kıldırdığı temsili cuma namazında verdiği hutbede İslam'ın zina ve eşcinselliği yasakladığına ilişkin ifadeleri, her fırsatta dini değerlere karşı nefret dolu açıklamalarda bulunan kesimleri harekete geçirdi. Sosyal medya üzerinden Prof. Dr. Erbaş'a yönelik linç kampanyası başlatılırken, bu çirkin kampanyaya Ankara Barosu, İzmir Barosu ve İnsan Hakları Derneği de (İHD) yaptıkları açıklamalarla katıldı. Ankara Barosu'nun açıklamasında Erbaş'a yönelik "Sesi çağlar öncesinden gelen ses" ifadeleriyle İslam'a ve Müslümanlara hakaret eden ifadeler yer aldı. Açıklamada İslam tarihinde kadın yakıldığına yönelik gerçek dışı bilgiler de yer aldı. İzmir CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen ve HDP İzmir Milletvekili Serpil Kemalbay da Erbaş'ı hedef alan açıklamalarıyla linç kampanyasına destek verdi.
Ankara Barosu'nun çirkin açıklamasına her kesimden tepki yağdı. Siyasiler, sanatçılar, sivil toplum örgütü temsilcileri ve avukatların da yer aldığı binlerce vatandaş Twitter'dan "#AliErbaşYalnızDeğildir" başlıklı etiketle tepkilerini dile getirdi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara Barosu yöneticileri hakkında "halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri aşağılama" suçundan soruşturma başlattı.
Bu arada Erbaş'a destek veren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da Twitter mesajında "Kısa, net! Ali Erbaş hocamızı seviyoruz. Sözlerine de ihtiyacımı var" ifadesine yer verdi.

'DİNE YÖNELİK SİNSİ BİR SALDIRI'
TBMM Başkanı Mustafa Şentop: Diyanet İşleri Başkanımızın şahsına, onun şahsı bahane edilerek İslam'a yapılmaya çalışılan saldırıyı şiddetle kınıyorum. Hukuk adına konuştuğunu iddia edenlerin, liyakat ve samimiyetten yoksunlukları apaçık ortadadır. Çağları aşan hakikatlere ve değerlere sahip olmakla daima iftihar ederiz.
Adalet Bakanı Abdülhamit Gül: Çağlar öncesinden diyerek küstahça küçümsediğiniz o ses, İslam'ın kıyamete dek sürecek çağlar üstü sesidir. Kulakları var duymazlar...
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk: Ramazan ayında ailelerimizi ve nesillerimizi korumak adına dini değerlerimizi hatırlatan Diyanet İşleri Başkanımızın yanındayız. Milli ve manevi değerlerimize saldıran her girişim karşısında yine toplumu bulacaktır. Ali Erbaş yalnız değildir.
AK Parti Grup Başkanveli Bülent Turan: İslam'ın hükümlerini, dini değerleri hatırlatmak Diyanet İşleri Başkanı'nın zaten görevi. Saldırıların asıl hedefi, İslami hükümler ve İslam'ın kendisi. Barolar köhnemiş, faşizan zihniyetlerin yuvası değil, herkes işini yapacak.
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Hamza Yerlikaya: Ali Erbaş Hocamıza yapılan saldırı asla tesadüfi değildir. Bu hükümler Diyanet İşleri Başkanı'nın şahsi fikri değil Kuran-ı Kerim'in emirlerdir.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: Zamanı ve mekanı yaratan Allah'ın hükmüne dil uzatanlar bu dünyada da ahirette de hüsrandadır.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Faşizmin en küstah ve terbiyesiz hallerinden birinin bir baro adına yapılan açıklamada görülmesi ibretliktir. Ankara Barosu'ndan kafasını uzatan faşist zihniyet, küstahça bir saldırganlık sergilemektedir.
Memur- SEN Genel Başkanı Ali Yalçın: Küreselcilerin insanlık üzerindeki projesinin, finanse ettikleri kirli mühendisliğin karşısında, eşref-i mahlukat için Ali Erbaş'ın yanındayız.
Şarkıcı Uğur Işılak: 'Sesi çağlar öncesinden gelen' diyerek Kuran'ı aşağılayan Ankara Barosu! Emirleri çağlar evveline dayanmayan bir din mi var? Kitapsız olabilirsiniz, ancak bir kitaba inanan insanlara, hukuk gereği saygı duyacaksınız. Duyamıyorsanız hesap vereceksiniz.
Avukat Bilal Çetin: Saldırı Diyanet İşleri Başkanlığı'na değil İslam'ın temel esaslarına yönelik sinsi bir saldırıdır.

DİYANET VE AVUKATLAR SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU
Ankara Barosu'nun açıklamasıyla ilgili Diyanet İşleri Başkanlığı da suç duyurusunda bulundu. İslam'a yapılan çirkin hakarete Ankara Barosu'na kayıtlı avukatlar da kayıtsız kalmadı. Bir grup avukat baro yönetimi hakkında suç duşurusunda bulundu. Ankara Adliyesi önünde basın açıklaması yapan Avukat Veli Böke, yüzde 99'u Müslüman olan Türk milleti karşısında üyelerini zor duruma düşüren ve utandıran Ankara Barosu'nu kınadıklarını belirtti.

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