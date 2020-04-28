Hedef Diyanet değil İslamiyet

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın geçen cuma günü Ankara Hacı Bayram Camii'nde kıldırdığı temsili cuma namazında verdiği hutbede İslam'ın zina ve eşcinselliği yasakladığına ilişkin ifadeleri, her fırsatta dini değerlere karşı nefret dolu açıklamalarda bulunan kesimleri harekete geçirdi. Sosyal medya üzerinden Prof. Dr. Erbaş'a yönelik linç kampanyası başlatılırken, bu çirkin kampanyaya Ankara Barosu, İzmir Barosu ve İnsan Hakları Derneği de (İHD) yaptıkları açıklamalarla katıldı. Ankara Barosu'nun açıklamasında Erbaş'a yönelik "Sesi çağlar öncesinden gelen ses" ifadeleriyle İslam'a ve Müslümanlara hakaret eden ifadeler yer aldı. Açıklamada İslam tarihinde kadın yakıldığına yönelik gerçek dışı bilgiler de yer aldı. İzmir CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen ve HDP İzmir Milletvekili Serpil Kemalbay da Erbaş'ı hedef alan açıklamalarıyla linç kampanyasına destek verdi.Ankara Barosu'nun çirkin açıklamasına her kesimden tepki yağdı. Siyasiler, sanatçılar, sivil toplum örgütü temsilcileri ve avukatların da yer aldığı binlerce vatandaş Twitter'dan "#AliErbaşYalnızDeğildir" başlıklı etiketle tepkilerini dile getirdi.Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara Barosu yöneticileri hakkında "halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri aşağılama" suçundan soruşturma başlattı.Bu arada Erbaş'a destek veren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da Twitter mesajında "Kısa, net! Ali Erbaş hocamızı seviyoruz. Sözlerine de ihtiyacımı var" ifadesine yer verdi.Diyanet İşleri Başkanımızınşahsına, onun şahsıbahane edilerek İslam'ayapılmaya çalışılan saldırıyışiddetle kınıyorum. Hukukadına konuştuğunu iddia edenlerin,liyakat ve samimiyetten yoksunluklarıapaçık ortadadır. Çağları aşanhakikatlere ve değerlere sahip olmakladaima iftihar ederiz.Çağlar öncesinden diyerek küstahçaküçümsediğiniz o ses, İslam'ın kıyametedek sürecek çağlar üstü sesidir. Kulaklarıvar duymazlar...Ramazanayında ailelerimizi ve nesillerimizikorumak adına dini değerlerimizihatırlatan Diyanet İşleri Başkanımızınyanındayız. Milli ve manevideğerlerimize saldıran hergirişim karşısında yine toplumubulacaktır. Ali Erbaş yalnız değildir.İslam'ın hükümlerini,dini değerleri hatırlatmakDiyanet İşleri Başkanı'nın zatengörevi. Saldırıların asıl hedefi,İslami hükümler ve İslam'ın kendisi.Barolar köhnemiş, faşizan zihniyetlerinyuvası değil, herkes işini yapacak.Ali Erbaş Hocamızayapılan saldırı asla tesadüfideğildir. Bu hükümler Diyanetİşleri Başkanı'nın şahsifikri değil Kuran-ı Kerim'inemirlerdir.Zamanıve mekanı yaratan Allah'ın hükmünedil uzatanlar bu dünyadada ahirette de hüsrandadır.Faşizmin enküstah ve terbiyesiz hallerindenbirinin bir baro adınayapılan açıklamada görülmesiibretliktir.Ankara Barosu'ndankafasınıuzatan faşist zihniyet,küstahça bir saldırganlıksergilemektedir.Küreselcilerininsanlık üzerindekiprojesinin, finanse ettiklerikirli mühendisliğin karşısında,eşref-i mahlukat için AliErbaş'ın yanındayız.'Sesi çağlar öncesindengelen' diyerek Kuran'ı aşağılayanAnkara Barosu! Emirleri çağlarevveline dayanmayan bir din mivar? Kitapsız olabilirsiniz, ancak bir kitabainanan insanlara, hukuk gereği saygıduyacaksınız. Duyamıyorsanız hesapvereceksiniz.Saldırı Diyanetİşleri Başkanlığı'na değil İslam'ın temelesaslarına yönelik sinsi bir saldırıdır.Ankara Barosu'nun açıklamasıyla ilgili Diyanet İşleri Başkanlığı da suç duyurusunda bulundu. İslam'a yapılan çirkin hakarete Ankara Barosu'na kayıtlı avukatlar da kayıtsız kalmadı. Bir grup avukat baro yönetimi hakkında suç duşurusunda bulundu. Ankara Adliyesi önünde basın açıklaması yapan Avukat Veli Böke, yüzde 99'u Müslüman olan Türk milleti karşısında üyelerini zor duruma düşüren ve utandıran Ankara Barosu'nu kınadıklarını belirtti.