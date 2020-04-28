Hedef Diyanet değil İslamiyet

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın geçen cuma günü Ankara Hacı Bayram Camii'nde kıldırdığı temsili cuma namazında verdiği hutbede İslam'ın zina ve eşcinselliği yasakladığına ilişkin ifadeleri, her fırsatta dini değerlere karşı nefret dolu açıklamalarda bulunan kesimleri harekete geçirdi. Sosyal medya üzerinden Prof. Dr. Erbaş'a yönelik linç kampanyası başlatılırken, bu çirkin kampanyaya Ankara Barosu, İzmir Barosu ve İnsan Hakları Derneği de (İHD) yaptıkları açıklamalarla katıldı. Ankara Barosu'nun açıklamasında Erbaş'a yönelik "Sesi çağlar öncesinden gelen ses" ifadeleriyle İslam'a ve Müslümanlara hakaret eden ifadeler yer aldı. Açıklamada İslam tarihinde kadın yakıldığına yönelik gerçek dışı bilgiler de yer aldı. İzmir CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen ve HDP İzmir Milletvekili Serpil Kemalbay da Erbaş'ı hedef alan açıklamalarıyla linç kampanyasına destek verdi.
Ankara Barosu'nun çirkin açıklamasına her kesimden tepki yağdı. Siyasiler, sanatçılar, sivil toplum örgütü temsilcileri ve avukatların da yer aldığı binlerce vatandaş Twitter'dan "#AliErbaşYalnızDeğildir" başlıklı etiketle tepkilerini dile getirdi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara Barosu yöneticileri hakkında "halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri aşağılama" suçundan soruşturma başlattı.
Bu arada Erbaş'a destek veren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da Twitter mesajında "Kısa, net! Ali Erbaş hocamızı seviyoruz. Sözlerine de ihtiyacımı var" ifadesine yer verdi.
'DİNE YÖNELİK SİNSİ BİR SALDIRI'
TBMM Başkanı Mustafa Şentop:
Diyanet İşleri Başkanımızın
şahsına, onun şahsı
bahane edilerek İslam'a
yapılmaya çalışılan saldırıyı
şiddetle kınıyorum. Hukuk
adına konuştuğunu iddia edenlerin,
liyakat ve samimiyetten yoksunlukları
apaçık ortadadır. Çağları aşan
hakikatlere ve değerlere sahip olmakla
daima iftihar ederiz.
Adalet Bakanı Abdülhamit Gül:
Çağlar öncesinden diyerek küstahça
küçümsediğiniz o ses, İslam'ın kıyamete
dek sürecek çağlar üstü sesidir. Kulakları
var duymazlar...
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk:
Ramazan
ayında ailelerimizi ve nesillerimizi
korumak adına dini değerlerimizi
hatırlatan Diyanet İşleri Başkanımızın
yanındayız. Milli ve manevi
değerlerimize saldıran her
girişim karşısında yine toplumu
bulacaktır. Ali Erbaş yalnız değildir.
AK Parti Grup Başkanveli Bülent Turan:
İslam'ın hükümlerini,
dini değerleri hatırlatmak
Diyanet İşleri Başkanı'nın zaten
görevi. Saldırıların asıl hedefi,
İslami hükümler ve İslam'ın kendisi.
Barolar köhnemiş, faşizan zihniyetlerin
yuvası değil, herkes işini yapacak.
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Hamza Yerlikaya:
Ali Erbaş Hocamıza
yapılan saldırı asla tesadüfi
değildir. Bu hükümler Diyanet
İşleri Başkanı'nın şahsi
fikri değil Kuran-ı Kerim'in
emirlerdir.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın:
Zamanı
ve mekanı yaratan Allah'ın hükmüne
dil uzatanlar bu dünyada
da ahirette de hüsrandadır.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik:
Faşizmin en
küstah ve terbiyesiz hallerinden
birinin bir baro adına
yapılan açıklamada görülmesi
ibretliktir.
Ankara Barosu'ndan
kafasını
uzatan faşist zihniyet,
küstahça bir saldırganlık
sergilemektedir.
Memur- SEN Genel Başkanı Ali Yalçın:
Küreselcilerin
insanlık üzerindeki
projesinin, finanse ettikleri
kirli mühendisliğin karşısında,
eşref-i mahlukat için Ali
Erbaş'ın yanındayız.
Şarkıcı Uğur Işılak:
'Sesi çağlar öncesinden
gelen' diyerek Kuran'ı aşağılayan
Ankara Barosu! Emirleri çağlar
evveline dayanmayan bir din mi
var? Kitapsız olabilirsiniz, ancak bir kitaba
inanan insanlara, hukuk gereği saygı
duyacaksınız. Duyamıyorsanız hesap
vereceksiniz.
Avukat Bilal Çetin:
Saldırı Diyanet
İşleri Başkanlığı'na değil İslam'ın temel
esaslarına yönelik sinsi bir saldırıdır.
DİYANET VE AVUKATLAR SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU
Ankara Barosu'nun açıklamasıyla ilgili Diyanet İşleri Başkanlığı da suç duyurusunda bulundu. İslam'a yapılan çirkin hakarete Ankara Barosu'na kayıtlı avukatlar da kayıtsız kalmadı. Bir grup avukat baro yönetimi hakkında suç duşurusunda bulundu. Ankara Adliyesi önünde basın açıklaması yapan Avukat Veli Böke, yüzde 99'u Müslüman olan Türk milleti karşısında üyelerini zor duruma düşüren ve utandıran Ankara Barosu'nu kınadıklarını belirtti.