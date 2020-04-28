Rusya’daki Hasan’ın sesini de duyduk

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nedeniyle uçuşların durdurulmasının ardından Rusya'nın başkenti Moskova'da kalan 24 yaşındaki Haluk Hasan Seyithanoğlu aniden rahatsızlandı. Rusya'da bir hastanede tedavi altına alınan Seyithanoğlu'nun akciğerlerinde hava biriktiği anlaşıldı. Bir süredir hastanede tedavi altında bulunan Haluk Hasan Seyithanoğlu, Sağlık Bakanlığı ile irtibata geçerek tedavisinin Türkiye'de devam edilmesi talebinde bulundu. Talebi olumlu karşılanan 24 yaşındaki Türk vatandaşı için Moskova'ya ambulans uçak gönderildi. Ambulans uçakla dün gece İstanbul'a getirilen ve tedavi için Bezmialem Vakıf Üniversitesi Dragos Hastanesi'ne kaldırılan Seyithanoğlu, "Cumhurbaşkanımız ve Sağlık Bakanımıza çok teşekkür ediyorum" dedi.