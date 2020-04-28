Son dakika: Adana'da polisin 'Dur' ihtarına uymayan genç kazara vurularak hayatını kaybetti! Bakan Soylu o aileyi aradı!

Adana'ın Seyhan ilçesinde polis ekiplerinin uygulamasını görerek kaçan 18 yaşındaki Suriyeli Ali Hemdan, 'Dur' ihtarlarını dinlemeyince ikaz ateşi açıldı. Hemdan bu sırada kazara vuruldu. Olay yerine gelen ambulans ile hastaneye kaldırılan Ali Hemdan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

ADANA EMNİYETİ HAREKETE GEÇTİ

Üzücü hadise sonrası Adana Emniyet Müdürlüğü harekete geçti. Konuya ilişkin soruşturma başlatılırken, polis memuru görevden alındı. Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

27.04.2020 günü saat 12.00 sıralarında Seyhan ilçesi Sucuzade Mahallesi'nde Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğümüze bağlı ekiplerimizin uygulama yaptığı esnada, uygulama noktasında dur ikazına uymayarak kaçan Suriye uyruklu A. H. isimli şahıs, uyarı ateşi açılması esnasında kazaen yaralanmıştır.

Yaralı olarak hastaneye sevk edilen A. H yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetmiştir.

İlgili polis memuru, açığa alınmış olup adli ve idari tahkikat devam etmektedir.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

İÇİŞLERİ BAKANI SÜLEYMAN SOYLU AİLEYİ ARADI

İçişleri Bakanı Soylu, Ali Hemdan'ın babasını arayarak başsağlığı diledi. Soylu, telefonda yaşanan olaydan dolayı derin üzüntüsünü dile getirerek, olayın takipçisi olduğunu söyledi.

HEMDAN'IN BABASI: BİZ KARDEŞİZ, KİMSE BOZAMAZ

Hemdan'ın babası, "Allah razı olsun, geçirdiğimiz zor dönemde Türkiye bize ev sahipliği yaptı. Biz kardeşiz ve kardeşliğimizi kimse bozamaz" dedi.

Aileyi ayrıca Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Emniyet Müdürü Zafer Aktaş ve Göç Müdürü Vekili Velican Doğru da ziyaret etti. Öte yandan aile ile ilgili her türlü konuyla ilgilenildiği ve ihtiyaçlarının giderildiği kaydedildi.