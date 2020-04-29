İletişim Başkanı Fahrettin Altun’dan Özgür Özel’in imalı sözlerine çok sert cevap

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in yaptığı tehditkar ve imalı açıklamaya sosyal medya hesabı üzerinden tepki gösterdi.

HADSİZLER BİLMELİ Kİ HİÇBİR TEHDİDE BOYUN EĞMEYİZ

İletişim Başkanı Altun, CHP'li Özel'in konuşması esnasında ''Saray rejiminin sonu geliyor. O son Atatürk'ün kemiklerini sızlatacak bütün bu atamaların, bütün bu liyakatsizliklerin de sonunu getirecek.'' şeklindeki skandal sözlerine, ''Cumhurbaşkanımızın ve Hükümetinin meşruiyetine dil uzatan ve aba altından sopa gösteren hadsizler bilmelidir ki Recep Tayyip Erdoğan ve yol arkadaşları hiçbir tehdide boyun eğmez.'' sözleriyle cevap verdi.