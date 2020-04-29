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İletişim Başkanı ’dan Özgür Özel’in imalı sözlerine çok sert cevap

İletişim Başkanı Grup Başkanvekili Özgür Özel'in TBMM'de yapmış olduğu konuşma esnasında kullandığı ''Saray rejiminin sonu geliyor'' şeklindeki imalı ifadelerine sosyal medya hesabı üzerinden çok sert tepki gösterdi. Altun, Özel'in Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin başarısının hazmedemediğini ve sistemin meşruiyetine dil uzattığını belirtti. Altun ''Aba altından sopa gösteren hadsizler bilmelidir ki ve yol arkadaşları hiçbir tehdide boyun eğmez.'' ifadelerini kullandı.

Giriş Tarihi: 29.4.2020 ABONE OL
İletişim Başkanı Fahrettin Altun’dan Özgür Özel’in imalı sözlerine çok sert cevap

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in yaptığı tehditkar ve imalı açıklamaya sosyal medya hesabı üzerinden tepki gösterdi.

HADSİZLER BİLMELİ Kİ HİÇBİR TEHDİDE BOYUN EĞMEYİZ

İletişim Başkanı Altun, CHP'li Özel'in konuşması esnasında ''Saray rejiminin sonu geliyor. O son Atatürk'ün kemiklerini sızlatacak bütün bu atamaların, bütün bu liyakatsizliklerin de sonunu getirecek.'' şeklindeki skandal sözlerine, ''Cumhurbaşkanımızın ve Hükümetinin meşruiyetine dil uzatan ve aba altından sopa gösteren hadsizler bilmelidir ki Recep Tayyip Erdoğan ve yol arkadaşları hiçbir tehdide boyun eğmez.'' sözleriyle cevap verdi.

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İletişim Başkanı Fahrettin Altun’dan Özgür Özel’in imalı sözlerine çok sert cevap
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