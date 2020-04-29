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İmmün plazma nakli yapılan ilk hastadan müjdeli haber

Giriş Tarihi: 29.4.2020 ABONE OL
İmmün plazma nakli yapılan ilk hastadan müjdeli haber
Malatya İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi'nde, Türkiye'de immün plazma naklinin ilk yapıldığı hasta olan Abidin Aybar (56), koronavirüsü yenerek, yoğun bakımdan normal servise alındı. 30 Mart'ta rahatsızlanan öğretmen Aybar'a, 5 Nisan'da Turgut Özal Tıp Merkezi'nde immün plazma nakli yapıldı. 15 Nisan'da iyileşme görülmesiyle solunum cihazından ayrılan Aybar önceki gün yapılan son koronavirüs testi negatif çıkınca normal servise alındı. Aybar'ın bir haftalık fizik tedavi süreci sonrası taburcu edileceği öğrenildi.
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İmmün plazma nakli yapılan ilk hastadan müjdeli haber
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