Dışişleri’nden ABD Dini Özgürlükler Komisyonu raporuna tepki

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, ABD Uluslararası Dini Özgürlükler Komisyonu 2020 Yılı Raporu'nda Türkiye'ye ilişkin bölüme tepki gösterdi.Hami Aksoy, komisyon tarafından, ABD yönetimine tavsiyelerde bulunmak amacıyla her yıl yayımlanan raporlarda Türkiye'ye ilişkin bölümlerin "yanlı ve objektiflikten uzak" bir dille kaleme alınmasının her yıl görülen, alışılmış bir tablo olduğunu belirtti. Aksoy, "Komisyonun, bu yılki raporunda ülkemizi ABD Dışişleri Bakanlığının 'dini özgürlükleri ağır şekilde ihlal eden veya ihlal edilmesine göz yuman' ülkeler için belirlediği 'Özel Gözlem Listesi' için önermesi, raporun arkasında yatan kasıtlı zihniyetin ve hangi odakların etkisiyle yazıldığının açık göstergesidir. Bu yanlı ve temelsiz yaklaşım, raporun inanılırlığına gölge düşürmektedir" dedi.Aksoy, "FETÖ'nün elebaşının raporda 'ABD'de yaşayan bir din adamı' olarak nitelendirilmesi ise Türkiye'de demokrasiye yapılan hain darbe girişimini ve 251 masum vatandaşımızın şehit edilmesini bilerek görmezden gelmek demektir" değerlendirmesinde bulundu.