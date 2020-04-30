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zabıtalarından kağıt toplayan çocuğa darp

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Giriş Tarihi: 30.4.2020 ABONE OL
İBB zabıtalarından kağıt toplayan çocuğa darp
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) zabıta memurlarının, önceki gün Kadıköy'de kağıt toplayan çocuğa sert müdahalesi tepki çekti. Beş zabıta memuru, çocuğu kağıtların içinde bulunduğu büyük çuvalın yanından uzaklaştırmak için orantısız güç kullandı. Çocuğu karga tulumba ekip otosuna bindiren zabıtalar araçtan inmeye çalışan çocuğu güçlükle içeri soktu. Kağıt çuvalını taşıyan çek çek aletini kamyonete yükleyen zabıtalar vatandaşların tepkisine aldırmadan uzaklaştı. Zabıtalar kağıt dolu çuvalı ise çocuğa müdahale ettikleri yerde bıraktı. Zabıta ekiplerinin sert müdahalesi vatandaşlar tarafından balkondan görüntülendi.
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İBB zabıtalarından kağıt toplayan çocuğa darp
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